В Одесі затримали капітана корабля: вивозив зерно та газ із Криму

Затримання капітана. Фото: Служба безпеки Україна

СБУ повідомила про підозру капітану іноземного судна, яке працювало на "тіньовий" флот РФ. Його затримали в Одесі ще у грудні 2025 року. Судно використовували для незаконного вивезення ресурсів з окупованого Криму. Йдеться про зерно та нафтопродукти, які переправляли до третіх країн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Як працювала схема

За даними слідства, судно регулярно заходило до портів окупованого Криму, зокрема в Керч. Там його завантажували ресурсами — зерном або зрідженим газом. Після цього вантаж перевозили до третіх країн, зокрема в Північну Африку. Щоб приховати ці рейси, капітан змінював прапори судна та вимикав систему автоматичної ідентифікації (AIS). Це дозволяло не показувати реальні маршрути.

Що відомо про рейси

Слідчі встановили, що наприкінці 2024 року танкер вивіз із Керчі близько 2 тисяч тонн зрідженого газу. Раніше, у січні 2021 року, це ж судно незаконно перевезло майже 7 тисяч тонн зерна з Криму до Північної Африки.

У грудні 2025 року судно зайшло до Одеського порту під прапором однієї з африканських країн. Офіційно воно перевозило партію сталевих труб. Саме під час цього заходу його затримали правоохоронці. На борту перебували 16 членів екіпажу — усі іноземці з країн Близького Сходу.

Обшуки та підозра

Під час обшуків виявили документи, які підтверджують незаконні заходи до портів окупованого Криму. Серед них — маршрути рейсів, навігаційні карти та журнали радіозв’язку.

Капітану повідомили про підозру за порушення правил в’їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

