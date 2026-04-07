В Одессе задержали капитана корабля: вывозил зерно и газ из Крыма

Задержание капитана. Фото: Служба безопасности Украины

СБУ сообщила о подозрении капитану иностранного судна, которое работало на "теневой" флот РФ. Его задержали в Одессе еще в декабре 2025 года. Судно использовали для незаконного вывоза ресурсов из оккупированного Крыма. Речь идет о зерне и нефтепродуктах, которые переправляли в третьи страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как работала схема

По данным следствия, судно регулярно заходило в порты оккупированного Крыма, в частности в Керчь. Там его загружали ресурсами — зерном или сжиженным газом. После этого груз перевозили в третьи страны, в частности в Северную Африку. Чтобы скрыть эти рейсы, капитан менял флаги судна и выключал систему автоматической идентификации (AIS). Это позволяло не показывать реальные маршруты.

Что известно о рейсах

Следователи установили, что в конце 2024 года танкер вывез из Керчи около 2 тысяч тонн сжиженного газа. Ранее, в январе 2021 года, это же судно незаконно перевезло почти 7 тысяч тонн зерна из Крыма в Северную Африку.

В декабре 2025 года судно зашло в Одесский порт под флагом одной из африканских стран. Официально оно перевозило партию стальных труб. Именно во время этого захода его задержали правоохранители. На борту находились 16 членов экипажа — все иностранцы из стран Ближнего Востока.

Обыски и подозрение

Во время обысков обнаружили документы, подтверждающие незаконные заходы в порты оккупированного Крыма. Среди них — маршруты рейсов, навигационные карты и журналы радиосвязи.

Капитану сообщили о подозрении за нарушение правил въезда и выезда с временно оккупированной территории Украины. Ему грозит до 5 лет заключения.

