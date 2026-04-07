В Одессе задержали капитана корабля: вывозил зерно и газ из Крыма

В Одессе задержали капитана корабля: вывозил зерно и газ из Крыма

Дата публикации 7 апреля 2026 14:39
Задержание капитана. Фото: Служба безопасности Украины

СБУ сообщила о подозрении капитану иностранного судна, которое работало на "теневой" флот РФ. Его задержали в Одессе еще в декабре 2025 года. Судно использовали для незаконного вывоза ресурсов из оккупированного Крыма. Речь идет о зерне и нефтепродуктах, которые переправляли в третьи страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как работала схема

По данным следствия, судно регулярно заходило в порты оккупированного Крыма, в частности в Керчь. Там его загружали ресурсами — зерном или сжиженным газом. После этого груз перевозили в третьи страны, в частности в Северную Африку. Чтобы скрыть эти рейсы, капитан менял флаги судна и выключал систему автоматической идентификации (AIS). Это позволяло не показывать реальные маршруты.

Что известно о рейсах

Следователи установили, что в конце 2024 года танкер вывез из Керчи около 2 тысяч тонн сжиженного газа. Ранее, в январе 2021 года, это же судно незаконно перевезло почти 7 тысяч тонн зерна из Крыма в Северную Африку.

В декабре 2025 года судно зашло в Одесский порт под флагом одной из африканских стран. Официально оно перевозило партию стальных труб. Именно во время этого захода его задержали правоохранители. На борту находились 16 членов экипажа — все иностранцы из стран Ближнего Востока.

Обыски и подозрение

Во время обысков обнаружили документы, подтверждающие незаконные заходы в порты оккупированного Крыма. Среди них — маршруты рейсов, навигационные карты и журналы радиосвязи.

Капитану сообщили о подозрении за нарушение правил въезда и выезда с временно оккупированной территории Украины. Ему грозит до 5 лет заключения.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области мужчина распространял пророссийскую пропаганду. Он присылал сообщения во вражеских чатах. Предателя признали виновным сразу по нескольким статьям. За содеянное он оказался за решеткой.

Также Новини.LIVE писали, что служба безопасности разоблачила российского агента в рядах Госпогранслужбы. Матрос морской охраны корректировал удары ракет и дронов по Одессе. Он фотографировал позиции украинских войск и объекты ПВО. Злоумышленника задержали с поличным, сейчас он под стражей.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
