Одессит Сергей Гнездилов возвращается в ВСУ - подробности

Военнослужащий 56 Мариупольской ОМБ Сергей Гнездилов. Фото: Сергей Гнездилов/Facebook

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Военный из Одессы Сергей Гнездилов, который в сентябре прошлого года публично объявил, что уходит в СВЧ, возвращается в ряды ВСУ. Мужчину выпустили из-под стражи, а уголовное производство закрыли.

Об этом сообщает "Суспільне Одеса".

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Почему решил вернуться

Прокуратура просила для Сергея Гнездилова 12 лет лишения свободы, хотя сам военный считает, что это в 2,5 больше, чем должно быть. Но по ходатайству стороны защиты, мужчину освободили от уголовной ответственности при условии, что в течение трех дней он вернется на службу и будет оператором беспилотников. Такая ситуация возможна только после первого самовольного оставления части.

"Дело идет в направлении не "посадить Гнездилова за преступление, которое он совершил". А дело идет в направлении "посадить Сергея за то, что он не совершил, но чтобы показать всей стране, что мы можем". Этого допустить мы точно не могли, поэтому было принято решение возвращаться", — заявил военнослужащий Сергей Гнездилов.

Чем известен Сергей Гнездилов

Сергей Гнездилов родился в городе Вилково Одесской области. В 2019 году он пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины, участвовал в боях в Донецкой области. Также он известен как основатель фестиваля современной украинской культуры "ВиделкаFest". Публичным походом в СЗЧ служащий хотел привлечь внимание к необходимости установления сроков службы для мобилизованных. В начале октября его задержали.

Напомним, недавно мы писали о военном из Одессы который поджег авто на заказ. А также об избиении служащего с протезом.