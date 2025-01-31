Одессит за распространение коммунистической символики получил приговор

Молоток судьи. фото: Иллюстрированное/Совет адвокатов Киевской области

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Мужчина выкладывал в социальной сети Facebook посты с коммунистической символикой. Правоохранители открыли дело сразу по нескольким статьям, из-за чего одессит получил 2 года и 6 месяцев условно и остался без телефона.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

В 2021 году одессит сфотографировался на фоне красного флага и распространил такую фотографию в сети фейсбук, а также изготовил и распространил композицию с коммунистической символикой ко дню Победы. Кроме того, он распространил и публично использовал фото с изображением красного флага, в середине которого имеются изображения сочетания серпа, молота и пятиконечной звезды.

Какое наказание грозит

Мужчине было предъявлено обвинение по п. 4 ст. 436-1 Закона Украины (Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики). Суд решил на основании ч.1, п. 2 ч. 3 ст.76 УК Украины вынести приговор в виде освобождения от наказания с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Кроме того, в пользу государства с одессита взыскали 14 тысяч 760 гривен и его мобильный телефон "Redmi 8A".

Напомню, недавно мы писали о юристе который вывозил мужчин за границу. А также о том, как пенсионера осудили за драку.