Отключение воды в Одессе: адреса и время возобновления

Одесситам отключили воду до вечера — в чем причина
Сегодня, 2 марта, часть одесситов временно останется без воды. Причина — запланированные ремонтные работы на сетях. Водоснабжение будет ограничено на нескольких улицах города, а вернуть его планируют до 17:00, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
- ул. Академика Королева
- ул. 13-я линия Люстдорфской дороги
- просп. Князя Ярослава Мудрого
- ул. Костанди
- ул. Семьи Глодан
- ул. Левитана
- ул. Приморская
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, сегодня в Одессе не вводили графики отключения света. Также мы писали, что тарифы на газ, тепло, электроэнергию и воду для одесситов в марте останутся на прежнем уровне.
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