Отключение воды в Одессе: адреса и время возобновления

Вода капает из крана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 2 марта, часть одесситов временно останется без воды. Причина — запланированные ремонтные работы на сетях. Водоснабжение будет ограничено на нескольких улицах города, а вернуть его планируют до 17:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды в Одессе

ул. Академика Королева

ул. 13-я линия Люстдорфской дороги

просп. Князя Ярослава Мудрого

ул. Костанди

ул. Семьи Глодан

ул. Левитана

ул. Приморская

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересыпский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе не вводили графики отключения света. Также мы писали, что тарифы на газ, тепло, электроэнергию и воду для одесситов в марте останутся на прежнем уровне.