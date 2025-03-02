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Одесситам отключили воду до вечера — в чем причина

2 марта 2025 14:16
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе: адреса и время возобновления
Вода капает из крана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 2 марта, часть одесситов временно останется без воды. Причина — запланированные ремонтные работы на сетях. Водоснабжение будет ограничено на нескольких улицах города, а вернуть его планируют до 17:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

  • ул. Академика Королева
  • ул. 13-я линия Люстдорфской дороги
  • просп. Князя Ярослава Мудрого
  • ул. Костанди
  • ул. Семьи Глодан
  • ул. Левитана
  • ул. Приморская

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересыпский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе не вводили графики отключения света. Также мы писали, что тарифы на газ, тепло, электроэнергию и воду для одесситов в марте останутся на прежнем уровне.

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