Отключение воды в Одессе 16 декабря: адреса

Одесситы без воды — адреса бюветов
Сегодня, 16 декабря, тысячи одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Коммунальщики обещают вернуть поставки к 18:00. Впрочем, время выполнения работ и список адресов могут изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
Из-за проведения ремонтных работ на сетях и объектах водопровода в Одессе без воды до 18:00 осталось несколько улиц:
- Лен.поселок, частично;
- ул. Атамана Головатого, частично;
- спуск В. Блажко;
- ул. Черноморского казачества, частично;
- ул. Жевахова, частично;
- ул. Приморская, отчасти;
- ул. Скидановская, частично;
- Николаевская дорога, частично;
- Балтская дорога, отчасти.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, сегодня в Одессе действуют унифицированные графики отключения света. Также мы сообщали о протестах в Одесской области из-за отсутствия коммунальных услуг.
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