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Відключення світла в Одесі — графіки і ремонти на понеділок

16 грудня 2024 09:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 16 грудня в Одесі та області, адреси ремонтів
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 16 грудня, світло в Одесі відключатимуть за графіками. Зазначимо, що відтепер час обмежень уніфікували. Втім, він може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Планові ремонти

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-105а;
  • Григорія Зленка (Г. Швигіна), 6а-30а; 
  • Геранева, 10а; 
  • Героїв-прикордонників, 2; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Віталія Гуляєва (Контр-адмірала Луніна), 3-15а; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • А. Бачинського (Недєліна), 109; 
  • Новаторів, 5-17; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в; 
  • Проектована, 6/корп.9; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84-195; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34;
  • дор. Фонтанська, 106/37, 106/40; 
  • провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197; 
  • провулок Абрикосовий, 1-29; 
  • провулок Рівності, 92; 
  • провулок Янтарний, 6-8/корп.3; 
  • просп. Адміральський, 19-29.  

Роботи до 17-19:00.

Північний РЕМ:

  • Чорноморського Козацтва, 110,110/298а. 

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Базарна, 92, 100; 
  • В. Арнаутська, 82-111; 
  • Єврейська, 36-58; 
  • Ковальська, 19-59; 
  • Кіри Муратової (Л. Толстого), 17-19; 
  • М. Арнаутська, 90-113; 
  • Ніжинська, 64-72; 
  • Новосельського, 84-110; 
  • Преображенська, 27-82; 
  • С.Караванського (Жуковського), 27-39; 
  • Спірідонивська, 12-21; 
  • Тираспольська, 4-12; 
  • Троїцька, 45-60; 
  • Успенська, 60-105; 
  • пл. В. Холодної, 1,3; 
  • пл. Соборна, 1; 
  • провулок Нечипоренка, 4-13; 
  • провулок Онілової,  3-14; 
  • провулок Покровський, 3, 5; 
  • провулок Успенський, 3/5- 23; 
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-11, 27; 
  • сквер Старобазарний, 3-7.  

Роботи до 19:00.

Нагадаємо, Одеса цієї зими не зможе отримувати світло цілодобово. Також ми розповідали, за яким принципом формуються нові графіки відключень. 

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