Графіки відключень світла на 16 грудня в Одесі та області, адреси ремонтів

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 16 грудня, світло в Одесі відключатимуть за графіками. Зазначимо, що відтепер час обмежень уніфікували. Втім, він може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графіки світла. Фото: ДТЕК

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Планові ремонти

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105а;

Григорія Зленка (Г. Швигіна), 6а-30а;

Геранева, 10а;

Героїв-прикордонників, 2;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай, 2-57;

Віталія Гуляєва (Контр-адмірала Луніна), 3-15а;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

А. Бачинського (Недєліна), 109;

Новаторів, 5-17;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

Проектована, 6/корп.9;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-195;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

дор. Фонтанська, 106/37, 106/40;

провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;

провулок Абрикосовий, 1-29;

провулок Рівності, 92;

провулок Янтарний, 6-8/корп.3;

просп. Адміральський, 19-29.

Роботи до 17-19:00.

Північний РЕМ:

Чорноморського Козацтва, 110,110/298а.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Базарна, 92, 100;

В. Арнаутська, 82-111;

Єврейська, 36-58;

Ковальська, 19-59;

Кіри Муратової (Л. Толстого), 17-19;

М. Арнаутська, 90-113;

Ніжинська, 64-72;

Новосельського, 84-110;

Преображенська, 27-82;

С.Караванського (Жуковського), 27-39;

Спірідонивська, 12-21;

Тираспольська, 4-12;

Троїцька, 45-60;

Успенська, 60-105;

пл. В. Холодної, 1,3;

пл. Соборна, 1;

провулок Нечипоренка, 4-13;

провулок Онілової, 3-14;

провулок Покровський, 3, 5;

провулок Успенський, 3/5- 23;

просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-11, 27;

сквер Старобазарний, 3-7.

Роботи до 19:00.

Нагадаємо, Одеса цієї зими не зможе отримувати світло цілодобово. Також ми розповідали, за яким принципом формуються нові графіки відключень.