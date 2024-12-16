Графіки відключень світла на 16 грудня в Одесі та області, адреси ремонтів

Відключення світла в Одесі — графіки і ремонти на понеділок
Сьогодні, 16 грудня, світло в Одесі відключатимуть за графіками. Зазначимо, що відтепер час обмежень уніфікували. Втім, він може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.
Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Планові ремонти
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-105а;
- Григорія Зленка (Г. Швигіна), 6а-30а;
- Геранева, 10а;
- Героїв-прикордонників, 2;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Віталія Гуляєва (Контр-адмірала Луніна), 3-15а;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- А. Бачинського (Недєліна), 109;
- Новаторів, 5-17;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- Проектована, 6/корп.9;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-195;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40;
- провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;
- провулок Абрикосовий, 1-29;
- провулок Рівності, 92;
- провулок Янтарний, 6-8/корп.3;
- просп. Адміральський, 19-29.
Роботи до 17-19:00.
Північний РЕМ:
- Чорноморського Козацтва, 110,110/298а.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Базарна, 92, 100;
- В. Арнаутська, 82-111;
- Єврейська, 36-58;
- Ковальська, 19-59;
- Кіри Муратової (Л. Толстого), 17-19;
- М. Арнаутська, 90-113;
- Ніжинська, 64-72;
- Новосельського, 84-110;
- Преображенська, 27-82;
- С.Караванського (Жуковського), 27-39;
- Спірідонивська, 12-21;
- Тираспольська, 4-12;
- Троїцька, 45-60;
- Успенська, 60-105;
- пл. В. Холодної, 1,3;
- пл. Соборна, 1;
- провулок Нечипоренка, 4-13;
- провулок Онілової, 3-14;
- провулок Покровський, 3, 5;
- провулок Успенський, 3/5- 23;
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-11, 27;
- сквер Старобазарний, 3-7.
Роботи до 19:00.
Нагадаємо, Одеса цієї зими не зможе отримувати світло цілодобово. Також ми розповідали, за яким принципом формуються нові графіки відключень.
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