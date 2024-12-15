Відключення світла в Україні: чому Дніпро та Одеса залишаться без світла цілодобово

Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Взимку українські побутові споживачі стикатимуться з відключеннями електроенергії тривалістю 4-8 годин на добу. Навіть максимальний імпорт електроенергії не зможе забезпечити безперебійне електропостачання в таких містах, як Дніпро та Одеса.

Про це в коментарі "Київ24" розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

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Українська енергетична система залишається вразливою під час зимового періоду, особливо в умовах дефіциту в 3 ГВт. Це призводить до планових відключень електроенергії, які, за словами експерта Геннадія Рябцева, будуть нерівномірними для різних регіонів.

"В прогнозах нічого не змінилося. Я, як і раніше, кажу, що за певних умов виникнення дефіциту і нестачі електроенергії в обсязі близько 3 ГВт, а 3 ГВт — це 2-3 черги вимкнень", — сказав експерт.

За його словами, побутові споживачі залишатимуться без світла на 4-8 годин щодня, а регіони, які зазнають атак на енергетичну інфраструктуру, стикатимуться з більш тривалими перебоями.

"Після чергового обстрілу буде непереливки саме тим районам, куди прилетіло. У них будуть тривалішими ці періоди вимкнення", — каже Геннадій Рябцев.

Обмеження для великих міст

Експерт зазначає, що навіть за умови залучення імпорту електроенергії на 100%, повністю забезпечити цілодобове електропостачання в таких великих містах, як Дніпро та Одеса, неможливо. Високий рівень споживання та пошкодження інфраструктури створюють значні виклики для енергосистеми.

Нагадаємо, з ночі 16 грудня в Одеській області діятимуть уніфіковані графіки відключень. Також зараз в регіоні введені графіки відключення світла.