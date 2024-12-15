Отключение света в Украине: почему Днепр и Одесса останутся без света круглосуточно

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Зимой украинские потребители будут сталкиваться с отключениями электроэнергии продолжительностью 4-8 часов в сутки. Даже максимальный импорт электроэнергии не сможет обеспечить бесперебойное электроснабжение в таких городах, как Днепр и Одесса.

Об этом в комментарии "Киев24" рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

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Украинская энергетическая система остается уязвимой во время зимнего периода, особенно в условиях дефицита в 3 ГВт. Это приводит к плановым отключениям электроэнергии, которые, по словам эксперта Геннадия Рябцева, будут неравномерны для разных регионов.

"В прогнозах ничего не изменилось. Я по-прежнему говорю, что при определенных условиях возникновения дефицита и недостатка электроэнергии в объеме около 3 ГВт, а 3 ГВт — это 2-3 очереди отключений", — сказал эксперт.

По его словам, бытовые потребители будут оставаться без света на 4-8 часов ежедневно, а регионы, подвергающиеся атакам на энергетическую инфраструктуру, будут сталкиваться с более длительными перебоями.

"После очередного обстрела будет несладко именно тем районам, куда прилетело. У них будут продолжительнее эти периоды отключения", — говорит Геннадий Рябцев.

Ограничения для больших городов

Эксперт отмечает, что даже при условии привлечения импорта электроэнергии на 100% полностью обеспечить круглосуточное электроснабжение в таких крупных городах, как Днепр и Одесса, невозможно. Высокий уровень потребления и повреждения инфраструктуры создают значительные вызовы энергосистеме.

Напомним, с ночи 16 декабря в Одесской области будут действовать унифицированные графики отключений. Также сейчас в регионе введены графики отключения света.