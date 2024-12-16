Графики отключения света на 16 декабря в Одессе и области, адреса ремонтов

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 16 декабря, свет в Одессе будут отключаться по графику. Отметим, что теперь ограничения унифицировали. Впрочем, он может изменяться в течение всего дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

Читайте также:

Графика света. Фото: ДТЭК

Графика света. Фото: ДТЭК

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Плановые ремонты

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-105а;

Григория Зленко (Г. Швигина), 6а-30а;

Геранева, 10а;

Героев-пограничников, 2;

Дачная, 4/2;

Дубовая Роща, 2-57;

Виталия Гуляева (Контр-адмирала Лунина), 3-15а;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

А. Бачинского (Неделина), 109;

Новаторов, 5-17;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Проектируемая, 6/корп.9;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84-195;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

дор. Фонтанская, 106/37, 106/40;

переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;

переулок Абрикосовый, 1-29;

переулок Равенства, 92;

переулок Янтарный, 6-8/корп.3;

просп. Адмиральская, 19-29.

Работы до 17-19:00.

Северный РЭС:

Черноморского Казачества, 110,110/298а.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Базарная, 92, 100;

Б. Арнаутская, 82-111;

Еврейская, 36–58;

Кузнечная, 19-59;

Киры Муратовой (Л. Толстого), 17-19;

М. Арнаутская, 90–113;

Нежинская, 64-72;

Новосельского, 84-110;

Преображенская, 27-82;

С.Караванского (Жуковского), 27-39;

Спиридоновская, 12-21;

Тираспольская, 4-12;

Троицкая, 45–60;

Успенская, 60-105;

пл. В. Холодной, 1,3;

пл. Соборная, 1;

переулок Нечипоренко, 4-13;

переулок Ониловой, 3-14;

переулок Покровский, 3, 5;

переулок Успенский, 3/5-23;

просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-11, 27;

сквер Старобазарный, 3-7.

Работы до 19:00.

Напомним, Одесса этой зимой не сможет получать свет круглосуточно. Также мы говорили, по какому принципу формируются новые графики отключений.