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Отключение света в Одессе — графики и ремонты на понедельник

16 декабря 2024 09:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света на 16 декабря в Одессе и области, адреса ремонтов
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 16 декабря, свет в Одессе будут отключаться по графику. Отметим, что теперь ограничения унифицировали. Впрочем, он может изменяться в течение всего дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Плановые ремонты

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Григория Зленко (Г. Швигина), 6а-30а;
  • Геранева, 10а;
  • Героев-пограничников, 2;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Виталия Гуляева (Контр-адмирала Лунина), 3-15а;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • А. Бачинского (Неделина), 109;
  • Новаторов, 5-17;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Проектируемая, 6/корп.9;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-195;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;
  • переулок Абрикосовый, 1-29;
  • переулок Равенства, 92;
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3;
  • просп. Адмиральская, 19-29.

Работы до 17-19:00.

Северный РЭС:

  • Черноморского Казачества, 110,110/298а.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Базарная, 92, 100;
  • Б. Арнаутская, 82-111;
  • Еврейская, 36–58;
  • Кузнечная, 19-59;
  • Киры Муратовой (Л. Толстого), 17-19;
  • М. Арнаутская, 90–113;
  • Нежинская, 64-72;
  • Новосельского, 84-110;
  • Преображенская, 27-82;
  • С.Караванского (Жуковского), 27-39;
  • Спиридоновская, 12-21;
  • Тираспольская, 4-12;
  • Троицкая, 45–60;
  • Успенская, 60-105;
  • пл. В. Холодной, 1,3;
  • пл. Соборная, 1;
  • переулок Нечипоренко, 4-13;
  • переулок Ониловой, 3-14;
  • переулок Покровский, 3, 5;
  • переулок Успенский, 3/5-23;
  • просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-11, 27;
  • сквер Старобазарный, 3-7.

Работы до 19:00.

Напомним, Одесса этой зимой не сможет получать свет круглосуточно. Также мы говорили, по какому принципу формируются новые графики отключений.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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