Графики отключения света на 16 декабря в Одессе и области, адреса ремонтов

Отключение света в Одессе — графики и ремонты на понедельник
Сегодня, 16 декабря, свет в Одессе будут отключаться по графику. Отметим, что теперь ограничения унифицировали. Впрочем, он может изменяться в течение всего дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Плановые ремонты
Южный РЭС:
- Абрикосовая, 4-105а;
- Григория Зленко (Г. Швигина), 6а-30а;
- Геранева, 10а;
- Героев-пограничников, 2;
- Дачная, 4/2;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Виталия Гуляева (Контр-адмирала Лунина), 3-15а;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- А. Бачинского (Неделина), 109;
- Новаторов, 5-17;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Проектируемая, 6/корп.9;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-195;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- дор. Фонтанская, 106/37, 106/40;
- переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;
- переулок Абрикосовый, 1-29;
- переулок Равенства, 92;
- переулок Янтарный, 6-8/корп.3;
- просп. Адмиральская, 19-29.
Работы до 17-19:00.
Северный РЭС:
- Черноморского Казачества, 110,110/298а.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС:
- Базарная, 92, 100;
- Б. Арнаутская, 82-111;
- Еврейская, 36–58;
- Кузнечная, 19-59;
- Киры Муратовой (Л. Толстого), 17-19;
- М. Арнаутская, 90–113;
- Нежинская, 64-72;
- Новосельского, 84-110;
- Преображенская, 27-82;
- С.Караванского (Жуковского), 27-39;
- Спиридоновская, 12-21;
- Тираспольская, 4-12;
- Троицкая, 45–60;
- Успенская, 60-105;
- пл. В. Холодной, 1,3;
- пл. Соборная, 1;
- переулок Нечипоренко, 4-13;
- переулок Ониловой, 3-14;
- переулок Покровский, 3, 5;
- переулок Успенский, 3/5-23;
- просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-11, 27;
- сквер Старобазарный, 3-7.
Работы до 19:00.
Напомним, Одесса этой зимой не сможет получать свет круглосуточно. Также мы говорили, по какому принципу формируются новые графики отключений.
Читайте Новини.LIVE!