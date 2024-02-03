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Одесситы до вечера остались без воды — адреса

3 февраля 2024 14:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесситы до вечера остались без воды — адреса
Человек проверяет воду в кране. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 3 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Екатерининская, 34/36, 38
  • ул. Армейская, 10-18А
  • ул. М. Говорова, 11А, Б, Г, Д — все дома
  • район Дальние Мельницы — все дома

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, на конец января одесситы за коммунальные платежи задолжали почти четыре миллиарда гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение.

Также мы писали, что тарифы на услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.

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