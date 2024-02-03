Одесситы до вечера остались без воды — адреса

Человек проверяет воду в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 3 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. М. Говорова, 11А, Б, Г, Д — все дома

район Дальние Мельницы — все дома

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, на конец января одесситы за коммунальные платежи задолжали почти четыре миллиарда гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение.

Также мы писали, что тарифы на услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.