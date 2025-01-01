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Одесситы остались без воды— кому понадобятся бюветы

1 января 2025 13:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение водоснабжения 1 января в Одессе и области
Часть одесситов осталась без воды. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В первый день нового года, 1 января, часть одесситов осталась без воды. Причина — ремонтные работы на водопроводе на нескольких улицах. Возобновить поставки обещают до 20:00. Время выполнения ремонтов и список адресов могут изменяться в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе.

К 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Гранитная;
  • ул. Геннадия Афанасьева;
  • ул. Лазарева;
  • переулок Товарный.

До 20:00 без воды будут жители:

  • ул. Яши Гордиенко;
  • ул. Училищное.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Ранее мы сообщали, сколько одесситов будут платить за воду с 1 января. Также мы рассказывали, как и когда изменится цена на газ.  

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

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