Отключение водоснабжения 1 января в Одессе и области

Одесситы остались без воды— кому понадобятся бюветы
В первый день нового года, 1 января, часть одесситов осталась без воды. Причина — ремонтные работы на водопроводе на нескольких улицах. Возобновить поставки обещают до 20:00. Время выполнения ремонтов и список адресов могут изменяться в течение дня.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе.
К 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Гранитная;
- ул. Геннадия Афанасьева;
- ул. Лазарева;
- переулок Товарный.
До 20:00 без воды будут жители:
- ул. Яши Гордиенко;
- ул. Училищное.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Ранее мы сообщали, сколько одесситов будут платить за воду с 1 января. Также мы рассказывали, как и когда изменится цена на газ.
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