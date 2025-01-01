Скільки коштуватиме газ для одеситів у січні

Ціни на газ не зміняться до квітня. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Останнім часом у мережі поширюються чутки про можливе зростання ціни на газ для населення. Втім, мораторій на підвищення тарифів ніхто не скасовував. Отож, принаймні до кінця опалювального сезону, вартість палива для побутових споживачів не зміниться.

Про це повідомили у консультаційному центрі "ГазПравда".

Читайте також:

Ціни у січні

Клієнти компанії "Нафтогаз України" — а це понад 12 млн домогосподарств, тобто 98% всіх споживачів України — як і раніше платитимуть фіксовану ціну. Вона становить 7,96 грн. Така вартість не зміниться щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Цінові пропозиції решти постачальників так само не зміняться.

За доставку блакитного палива одесити платитимуть, як і раніше, 1,308 грн за кубометр — такий тариф встановив оператор ПАТ "Одесагаз".

А от витрати бізнесу на природний газ зростуть. Зокрема, ми повідомляли про те, що з Нового року у чотири рази збільшаться тарифи на транспортування палива. Це вплине на роботу промисловості.

Також ми писали, хто у 2025 році отримає третю платіжку за газ.