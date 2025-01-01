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Цена на газ в Одессе — когда ждать подорожания

1 января 2025 11:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Сколько будет стоить газ для одесситов в январе
Цены на газ не изменятся до апреля. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В последнее время в сети распространяются слухи о возможном росте цены на газ для населения. Впрочем, мораторий на повышение тарифов никто не отменял. Так что, по крайней мере до конца отопительного сезона, стоимость топлива для бытовых потребителей не изменится.

Об этом сообщили в консультационном центре "ГазПравда".

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Цены в январе

Клиенты компании "Нефтегаз Украины" — а это более 12 млн домохозяйств, то есть 98% всех потребителей Украины — по-прежнему будут платить фиксированную цену. Она составляет 7,96 грн. Такая стоимость не изменится как минимум до конца апреля 225 года.

Ценовые предложения остальных поставщиков так же не изменятся.

За доставку голубого топлива одесситы будут по-прежнему платить 1,308 грн за кубометр — такой тариф установил оператор ПАО "Одессагаз".

А вот расходы бизнеса на природный газ вырастут. В частности, мы сообщали, что с Нового года в четыре раза увеличатся тарифы на транспортировку топлива. Это повлияет на работу промышленности.

Также мы писали, кто в 2025 году получит третью плату за газ.

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