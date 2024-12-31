В Україні здорожчало транспортування газу. Фото: ілюстративне/freepik

З 1 січня 2025 року в Україні у чотири рази зростуть тарифи на транспортування газу. Втім, побутових споживачів це напряму не стосуватиметься — підвищення ціни вплине на роботу бізнесу й промисловості.

Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Що змінилося

Тариф на транспортування природного газу збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, або майже на 305%. У НКРЕКП пояснюють, що це пов'язано з припиненням транзиту російського газу через територію України. Саме він забезпечував 85% доходів оператора газотранспортної системи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Євросоюз готовий до припинення транзиту російського газу через Україну.

Також ми писали, скільки одесити платитимуть за газ у наступному році. Для побутових споживачів підвищення тарифу поки не передбачається.