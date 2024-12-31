В Україні здорожчало транспортування газу

В Одесі подорожчає транспортування газу — кого це стосується
З 1 січня 2025 року в Україні у чотири рази зростуть тарифи на транспортування газу. Втім, побутових споживачів це напряму не стосуватиметься — підвищення ціни вплине на роботу бізнесу й промисловості.
Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Що змінилося
Тариф на транспортування природного газу збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, або майже на 305%. У НКРЕКП пояснюють, що це пов'язано з припиненням транзиту російського газу через територію України. Саме він забезпечував 85% доходів оператора газотранспортної системи.
Нагадаємо, ми повідомляли, що Євросоюз готовий до припинення транзиту російського газу через Україну.
Також ми писали, скільки одесити платитимуть за газ у наступному році. Для побутових споживачів підвищення тарифу поки не передбачається.
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