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В Одесі подорожчає транспортування газу — кого це стосується

31 грудня 2024 17:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Україні здорожчало транспортування газу
В Україні здорожчало транспортування газу. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

З 1 січня 2025 року в Україні у чотири рази зростуть тарифи на транспортування газу. Втім, побутових споживачів це напряму не стосуватиметься — підвищення ціни вплине на роботу бізнесу й промисловості.

Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Тариф на транспортування природного газу збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, або майже на 305%. У НКРЕКП пояснюють, що це пов'язано з припиненням транзиту російського газу через територію України. Саме він забезпечував 85% доходів оператора газотранспортної системи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Євросоюз готовий до припинення транзиту російського газу через Україну. 

Також ми писали, скільки одесити платитимуть за газ у наступному році. Для побутових споживачів підвищення тарифу поки не передбачається.

ціни на газ Одеса газопровід газопостачання газ

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19:28 Зеленський підбив підсумки 2024 року та подякував українцям

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