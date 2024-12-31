В Украине подорожала транспортировка газа. Фото: иллюстративное/freepik

С 1 января 2025 года в Украине в четыре раза возрастут тарифы на транспортировку газа. Впрочем, бытовых потребителей это напрямую не касается — повышение цены повлияет на работу бизнеса и промышленности.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Тариф на транспортировку природного газа увеличивается со 124,16 до 501,97 грн. за 1000 куб. м, или почти на 305%. В НКРЭКУ объясняют, что это связано с прекращением транзита российского газа через территорию Украины. Именно он обеспечивал 85% доходов оператора газотранспортной системы

Напомним, мы сообщали, что Евросоюз готов к прекращению транзита российского газа через Украину.

Также мы писали, сколько одесситов будут платить за газ в следующем году. Для бытовых потребителей повышение тарифа пока не предполагается.