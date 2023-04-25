В Одессе родилось более сотни младенцев

Одесситов стало больше: сколько детей родилось за прошедшую неделю
За прошедшую неделю родилось 114 маленьких одесситов. Среди новорожденных две пары близнецов.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Население Одессы пополнили 61 мальчик и 53 девочки. Все дети чувствуют себя хорошо.
В городском совете отмечают, что все роддома Одессы работают в полном объеме, обеспечены электроэнергией, водой и теплом. Медперсонал находится на рабочих местах.
Обязательные прививки делают с первого дня жизни
- Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
- прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
- во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
- в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
- в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
- в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
- в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против Хиб-инфекции;
- в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
- в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
- в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
- в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
- в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.
Напомним, Одесчина на втором месте по рождаемости на юге Украины ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.