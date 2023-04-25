В Одессе родилось более сотни младенцев

Женщина, держащая ребенка на руках. Фото: pixabay

За прошедшую неделю родилось 114 маленьких одесситов. Среди новорожденных две пары близнецов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В городском совете отмечают, что все роддома Одессы работают в полном объеме, обеспечены электроэнергией, водой и теплом. Медперсонал находится на рабочих местах.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;

прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;

во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;

в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;

в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против Хиб-инфекции;

в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;

в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;

в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Напомним, Одесчина на втором месте по рождаемости на юге Украины ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.