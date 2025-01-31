Вербовала девушек в сексуальное рабство — подробности

Подозреваемая после задержания. Фото: ГПСУ

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

35-летняя одесситка в соцсетях и через знакомых искала молодых девушек и склоняла их к работе в секс-индустрии. Теперь женщине грозит от пяти до двенадцати лет заключения по статье "Торговля людьми".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Подробности дела

Женщина искала своих жертв среди тех, кто находится в плачевном материальном состоянии, и убеждала их поехать подработать в эскорт-услугах в одной из стран Европы. Таким образом предлагала решить все проблемы за короткий срок. При этом подозреваемая обещала девушкам заработок в тысячу долларов за пять рабочих дней с "клиентами". Сама же она получала до 300 долларов в неделю за каждую из завербованных ею лиц.

Какое наказание грозит

Правоохранители разоблачили женщину сразу после вербовки двух девушек 20 и 23 лет, санкционировали обыск и изъяли вещественные доказательства: несколько мобильных телефонов, сим-карты разных операторов Украины и банковские карты. "Бизнесвумен" грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с вероятной конфискацией имущества по ч. 2 ст. 149 УКУ "Торговля людьми".



Напомним, недавно мы писали о хулигане, который обстрелял машину из ружья. А также о херсонском правоохранителе, которого будут судить за ДТП.