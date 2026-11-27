Парковка в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе планируют ввести автоматический контроль за оплатой парковки с помощью камер. Система сможет распознавать номерные знаки автомобилей и проверять, оплатил ли водитель парковку. Для этого городу необходимо добиться изменений в законодательстве. В то же время на заседании транспортной комиссии обсудили новые льготы для ветеранов.

Об этом Новости.LIVE узнали с заседания транспортной комиссии Одесского городского совета.

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Контроль парковки

Инициативу на заседании транспортной комиссии Одесского городского совета представил представитель Совета стратегического развития города Александр Илько. Он пояснил, что в Украине пока существует юридическое препятствие для автоматической фиксации нарушений правил парковки. В то же время подобные системы уже работают во многих других странах.

По словам Илько, Одесса уже обращалась к правительству с этим предложением в 2024 и 2025 годах, однако ответа не получила. Теперь городу предлагают вновь поднять этот вопрос и попытаться стать первым в Украине, где заработает такая система.

"Мы предлагаем обратиться в Одесский городской совет, чтобы, возможно, стать первым городом, который сможет внедрить эту систему в нашем городе", — пояснил Александр Илько.

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Если законодательство изменят, камеры смогут автоматически считывать номерные знаки автомобилей и проверять оплату парковки. Это также позволит фиксировать нарушения правил остановки и стоянки.

Транспортная комиссия поддержала вынесение проекта обращения в Кабинет Министров на рассмотрение сессии горсовета. Если депутаты проголосуют за него, мэр сможет направить правительству предложение о необходимых законодательных изменениях.

Льготы для ветеранов на парковках

Отдельно на заседании обсудили возможность выделения бесплатных парковочных мест для участников боевых действий в прибрежной зоне. Одним из возможных мест назвали Ланжерон. Также председатель транспортной комиссии Петр Обухов предложил упростить оформление льготы на парковку для ветеранов. В частности, он обратил внимание на новый раздел «Ветеран PRO» в приложении "Дия", где можно сформировать справку с QR-кодом для подтверждения статуса участника боевых действий. Это позволило бы ветеранам подавать документы дистанционно, без необходимости лично ехать в департамент транспорта. Ведомство могло бы проверять статус по QR-коду, а документы на автомобиль получать онлайн.

"Я думаю, что мы можем упростить процедуру получения участниками боевых действий льгот на парковку, чтобы им не нужно было ехать в департамент транспорта, а они могли бы каким-то образом отправить вот эту справку, сформированную в "Дії", — отметил Петр Обухов.

По его словам, для этого не требуются отдельные решения городского совета. Департамент транспорта может самостоятельно проработать возможность дистанционного оформления льготы и проверки документов.

Сколько стоит парковка в Одессе

Напомним, что в декабре в Одессе продолжат действовать платные муниципальные парковки в центральной части города. Стоимость часа стоянки составляет 30 гривен, а платный режим действует ежедневно с 09:00 до 18:00. Для водителей также доступны абонементы: месячный стоит 2 500 гривен, а годовой — 22 800 гривен.

В то же время сезонные муниципальные парковки у моря зимой становятся бесплатными. В частности, оставить автомобиль без оплаты можно возле Ланжерона, Дельфина, Золотого Берега и на отдельных участках Фонтанской дороги. Это правило не распространяется на частные парковки.

За неуплату стоянки водителю грозит штраф в двадцатикратном размере почасового тарифа. Если автомобиль находится на платной стоянке более 10 минут без оплаты, при тарифе 30 гривен штраф составит 600 гривен.

Ранее мы сообщали, что в Одессе утвердили новые правила для водителей, чьи автомобили блокируют движение трамваев и троллейбусов. Нарушителям грозят административные штрафы, а также требования компенсировать убытки за время простоя электротранспорта. Если добровольно возместить расходы не удастся, коммунальное предприятие сможет обратиться в суд.

Также мы писали, что с понедельника, 16 ноября, на дорогах Одесской области начали работать полицейские автомобили "фантомы", которые незаметно для водителей будут фиксировать превышение скорости. В первую очередь их будут задействовать для патрулирования наиболее аварийных участков, где нарушения правил дорожного движения создают опасность для других.