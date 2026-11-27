Парковка в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі хочуть запровадити автоматичний контроль за оплатою паркування за допомогою камер. Система зможе розпізнавати номери автомобілів і перевіряти, чи оплатив водій стоянку. Для цього місту потрібно домогтися змін у законодавстві. Водночас на засіданні транспортної комісії обговорили нові пільги для ветеранів.

Про це Новини.LIVE дізналися із засідання транспортної комісії Одеської міської ради.

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Контроль паркування

Ініціативу на засіданні транспортної комісії Одеської міської ради представив представник Ради стратегічного розвитку міста Олександр Ілько. Він пояснив, що в Україні поки є юридична перешкода для автоматичної фіксації порушень правил паркування. Водночас подібні системи вже працюють у багатьох інших країнах.

За словами Ілька, Одеса вже зверталася до уряду з цією пропозицією у 2024 та 2025 роках, однак відповіді не отримала. Тепер місту пропонують повторно порушити це питання та спробувати стати першим в Україні, де запрацює така система.

"Ми пропонуємо звернутися до Одеської міської ради, щоб, можливо, бути першим містом, яке зможе запровадити цю систему в нашому місті", — пояснив Олександр Ілько.

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Якщо законодавство змінять, камери зможуть автоматично зчитувати номерні знаки автомобілів і перевіряти оплату паркування. Це також дасть змогу фіксувати порушення правил зупинки та стоянки.

Транспортна комісія підтримала винесення проєкту звернення до Кабінету Міністрів на розгляд сесії міськради. Якщо депутати проголосують за нього, міський голова зможе направити уряду пропозицію щодо необхідних законодавчих змін.

Пільги для ветеранів на парковках

Окремо на засіданні обговорили можливість виділення безплатних паркомісць для учасників бойових дій у прибережній зоні. Одним із можливих місць назвали Ланжерон. Також голова транспортної комісії Петро Обухов запропонував спростити оформлення пільги на паркування для ветеранів. Зокрема, він звернув увагу на новий розділ "Ветеран PRO" у застосунку "Дія", де можна сформувати довідку з QR-кодом для підтвердження статусу учасника бойових дій. Це дозволило б ветеранам подавати документи дистанційно, без необхідності особисто їхати до департаменту транспорту. Відомство могло б перевіряти статус за QR-кодом, а документи на автомобіль отримувати онлайн.

"Я думаю, що ми можемо спростити нашу процедуру отримання учасниками бойових дій пільги на паркування, щоб їм не було потрібно їхати в департамент транспорту, а вони могли якось надіслати ось цю довідку, яку сформували в "Дії", — зазначив Петро Обухов.

За його словами, для цього не потрібні окремі рішення міської ради. Департамент транспорту може самостійно опрацювати можливість дистанційного оформлення пільги та перевірки документів.

Скільки коштує паркування в Одесі

Нагадаємо, що в грудні в Одесі продовжать діяти платні муніципальні парковки в центральній частині міста. Вартість години стоянки становить 30 гривень, а платний режим працює щодня з 09:00 до 18:00. Для водіїв також доступні абонементи: місячний коштує 2 500 гривень, а річний — 22 800 гривень.

Водночас сезонні муніципальні парковки біля моря взимку стають безкоштовними. Зокрема, залишити автомобіль без оплати можна біля Ланжерона, Дельфіна, Золотого Берега та на окремих ділянках Фонтанської дороги. Це правило не поширюється на приватні парковки.

За несплату стоянки водієві загрожує штраф у двадцятикратному розмірі погодинного тарифу. Якщо автомобіль перебуває на платному майданчику понад 10 хвилин без оплати, за тарифу 30 гривень штраф становитиме 600 гривень.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі затвердили нові правила для водіїв, чиї автомобілі блокують рух трамваїв і тролейбусів. Порушникам загрожують адміністративні штрафи, а також вимоги компенсувати збитки за час простою електротранспорту. Якщо добровільно відшкодувати витрати не вдасться, комунальне підприємство зможе звернутися до суду.

Також ми писали, що від понеділка, 16 листопада, на дорогах Одеської області почали працювати поліцейські автомобілі "фантоми", які непомітно для водіїв фіксуватимуть перевищення швидкості. Насамперед їх залучатимуть до патрулювання найбільш аварійних ділянок, де порушення правил дорожнього руху створюють небезпеку для інших.