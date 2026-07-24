Одессе более 230 лет: археологи нашли новые доказательства

Раскопки в центре Одессы. Фото: Одесский городской совет

Мария Луценко Редактор

На Приморском бульваре в Одессе продолжаются археологические раскопки. В этом сезоне исследователи обнаружили остатки древнегреческого оборонительного сооружения возрастом около 2,5 тысячи лет. Также археологи нашли артефакты времен генуэзской фактории и османского периода. Новые открытия помогают лучше понять историю территории, на которой возникла современная Одесса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Древняя стена

Совместную археологическую экспедицию уже четвертый сезон проводят Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского и Институт археологии НАН Украины. Ее возглавляют доктора исторических наук Светлана Иванова и Андрей Красножон. Исследователи работают на участках Приморского бульвара, которые ранее не изучались. Одной из самых ценных находок этого сезона стали остатки древнегреческого оборонительного сооружения. Стена толщиной около двух метров уже прослежена более чем на 20 метров.

По словам археологов, находка поможет точнее определить границы античного поселения Гавань Истриан, которое существовало на территории современной Одессы.

Следы разных эпох

В ходе раскопок также были обнаружены артефакты XIV века, связанные с генуэзской факторией Дженестра. Среди находок — керамика из Крыма и Трабзона, а также монеты. Кроме того, археологи зафиксировали остатки османского периода, которые могут быть связаны с Хаджибейским замком. Многочисленные обработанные каменные блоки и архитектурные элементы, вероятно, свидетельствуют о близком расположении основных сооружений крепости.

В то же время исследования затрудняют значительные повреждения культурных слоев. Они возникли из-за застройки Одессы в XIX–XX веках. Учёные подчеркивают, что результаты раскопок опровергают представление о появлении Одессы на территории, где до её основания якобы ничего не было.

"Раскопки доказывают, что версия об основании Одессы «на пустом месте» абсолютно несостоятельна. В научной среде она даже не рассматривается всерьёз", — отметил Андрей Красножон.

Археологические исследования на Приморском бульваре продолжаются. Специалисты ожидают новых находок, которые могут помочь восстановить многовековую историю территории современной Одессы.

Прошлогодние раскопки

Прошлым летом на Приморском бульваре в Одессе провели археологические раскопки. В них участвовали студенты Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского вместе со специалистами Института археологии НАН Украины. Среди важнейших находок — археологические материалы генуэзского происхождения XIV века, обнаруженные вблизи памятника герцогу де Ришелье. Они свидетельствуют о том, что памятник установлен на культурном слое итальянской Джинестры, который позже претерпел изменения в период Османской империи. Остатки фортификаций того времени археологи обнаружили возле фуникулера.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в Одесской области, на берегу Нижнего Дуная, проводилась археологическая экспедиция. Ученые исследуют некрополь на Каменной горе — уникальное место, где на протяжении тысячелетий пересекались Восток и Запад. Нынешние раскопки стали первыми с участием студентов во время войны.

Также Новини.LIVE сообщали, что ранее на Приморском бульваре ученые извлекли более тысячи артефактов, датируемых периодом от античности до оккупации Одессы. За 2,5 месяца работ на аллеях и площади возле Дюка было заложено около 10 шурфов (вертикальные горные выработки) и 3 раскопа. Максимальная глубина в одном из них превысила 5 м. Средняя мощность культурных наслоений составляет около 3 м. Общая площадь исследованных участков — около 120 кв. м.