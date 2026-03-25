Одессит потерял зрение на войне, но стал педагогом: путь жизни

Ветеран российско — украинской войны Олег Автомеенко возле рисунка Шевченко. Фото: Личный архив/Олег Автомеенко

Воин, который прошел бои на Донбассе и остался без зрения, смог найти в себе силы пройти сложный путь реабилитации, чтобы сегодня преподавать в одесском государственном университете внутренних дел. С чем пришлось столкнуться одесситу, какие сложности были на его пути и как это обучать подрастающее поколение.

О жизни, войне и уникальном опыте журналисты Новини.LIVE поговорили с ветераном российско —украинской войны Олегом Автомеенко.

Начало войны

Для Олега Автомеенко война началась еще в 2014 году — с первой волны мобилизации. На тот момент он пытался восстановиться на военной службе после перерыва, поэтому новости о призыве не стали для него полной неожиданностью. События разворачивались очень быстро: страна только начинала осознавать масштаб угрозы, а военные структуры работали в режиме срочного восстановления. В марте ему позвонили из военкомата и предложили прийти поговорить. Но обычный, казалось бы, визит в учреждение быстро превратился в начало нового этапа его службы.

"В марте мне звонит девушка из военкомата, которая занималась моими документами, и говорит: "Олег Михайлович, а вы еще не думали снова призваться в Вооруженные силы?" Я ответил: "Нет". Она говорит: "Ну приходите завтра к нам". Я пришел. Говорю: "Доброе утро, я пришел". А она: "Вот ваш стул, вот ваш стол. Все, работайте". Я спрашиваю: "В смысле работайте?" Она отвечает: "Ну все, мы вас призвали, вы наш работник"", — вспоминает ветеран российско-украинской войны Олег Автомеенко.

Ветеран российско — украинской войны Олег Автомеенко, о начале войны. Фото: Новини.LIVE

Сначала мужчину оставили работать в военкомате, где нужно было заниматься документами и организационными вопросами. Но для офицера, который имел военную подготовку и опыт, такая работа казалась временной. Он чувствовал, что его место рядом с военными на передовой, а не за столом в кабинете. Желание быть вместе с подразделением, выполнять боевые задачи и не оставаться в стороне от войны постепенно только усиливалось. Поэтому через несколько месяцев он решил настоять на переводе в боевое подразделение.

"Через несколько месяцев я сказал: "Нет, нет, нет. Я к военкому пришел не за этим. Давайте меня в войска. Я механизированный офицер, бумаги — это не мое. Я хочу к ребятам, в поля, руководить войсками". И так меня перевели в механизированную бригаду, которую как раз формировали в декабре 2014 года", — рассказывает мужчина.

Ветеран на службе. Фото: Личный архив/Олег Автомеенко

Уже в начале 2015 года подразделение оказалось в зоне боевых действий. Тогда фронт на Донбассе только формировался, а многие военные получали свой первый боевой опыт. В феврале бригаду перебросили в Артемовск — ныне Бахмут. Именно в этот период разворачивались бои на Дебальцевском направлении, которые стали одними из самых сложных в начале войны.

Выбор военной профессии

Олег вспоминает, что выбор военной профессии в его жизни появился почти случайно. После окончания школы отец планировал отправить его поступать в университет в Беларуси. В семье рассматривали гражданское образование как более стабильный и предсказуемый путь. Однако судьбу изменил обычный разговор с другом, который стал поворотным. Именно он открыл перед ним совсем другое направление будущего.

"Мы заканчивали школу, у нас была компания. Приходит друг и говорит: "Поехали в Одессу?" Я спрашиваю: "Зачем?" Он отвечает: "Я в военный институт поступаю. Там есть разведывательный факультет — разведка, романтика". Ну, короче, поехали", — вспоминает военный.

Военный с побратимами. Фото: Личный архив/Олег Автомеенко

Через несколько недель будущие курсанты собрали все необходимые документы, прошли медицинскую комиссию и поехали на вступительные экзамены. Тогда все происходило довольно спонтанно, без долгих размышлений или сложных планов. Впоследствии мужчина понял, что военное дело действительно стало для него призванием. Обучение, подготовка и служба постепенно сформировали другое мировоззрение и отношение к профессии. По его словам, даже если бы жизнь сложилась иначе, он все равно выбрал бы деятельность, связанную с безопасностью или военным делом. Эта сфера оказалась для него самой близкой.

Боевой путь

После начала АТО подразделение, в котором служил Олег, прошло через ряд самых горячих направлений фронта. Каждый год службы приносил новые боевые задачи и новые вызовы. Линия фронта менялась, но напряжение оставалось постоянным. Военные постепенно приобретали опыт, адаптировались к новым условиям и укрепляли оборону на ключевых участках. Для многих из них это стало годами непрерывной службы на передовой. В Волновахе мужчина встретил полномасштабное вторжение России. После многих лет войны это стало новым этапом, когда боевые действия развернулись на значительно более широком фронте. По словам военного, в такие моменты особенно важно сохранять человечность и взаимное уважение в коллективе. Ведь именно это помогает подразделениям оставаться сплоченными в самых сложных ситуациях.

"В любой ситуации надо оставаться человеком. И неважно, ты командир или подчиненный. Меня учили: чтобы быть командиром, нужно сначала научиться подчиняться. Когда научишься это делать — тогда можешь командовать", — говорит ветеран российско-украинской войны Олег Автомеенко.

Ветеран на фронте. Фото: Личный архив/Олег Автомеенко

Ветеран также отмечает, что после 2014 года украинская армия начала быстро меняться. Появились новые подходы к управлению, больше ответственности получили младшие командиры. Постепенно менялась и сама культура службы, где важнее становились инициатива и командная работа. По его словам, это позволило подразделениям действовать эффективнее на поле боя.

"До 2014 года наши Вооруженные силы были одни, а после 2014-го — совсем другие. Начали появляться новые подходы, больше инициативы на местах", — говорит Олег.

Военный с побратимами. Фото: Личный архив/Олег Автомеенко

Свой стиль командования он объясняет сочетанием военного и гражданского опыта. После перерыва в службе Олег некоторое время работал в гражданской среде и увидел другие подходы к организации работы. Вернувшись в армию, пытался сочетать эти подходы. Это помогало лучше понимать людей и эффективнее работать с подчиненными.

Полномасштабное вторжение

Сегодня боец вспоминает, что ощущение большой войны появилось еще до 24 февраля. Напряжение на фронте начало расти за несколько недель до начала полномасштабного вторжения. Украинские военные фиксировали все более активную работу российской артиллерии и обстрелы позиций вдоль линии обороны.

"После 16 февраля противник уже активно применял артиллерию. Они почти ежедневно били по нашим позициям — и по переднему краю, и по районам вокруг Мариуполя. Мы уже понимали, что они готовятся. Артиллерия работала фактически каждый день: били по командным пунктам, по переднему краю наших позиций. Тогда мы еще не до конца осознавали, но позже стало понятно — это была артиллерийская подготовка там, где они планировали наступление. Они просто готовили себе пути", — рассказывает военный.

Ветеран российско-украинской войны Олег Автомеенко Фото: Личный архив/Олег Автомеенко

24 февраля полномасштабное вторжение стало реальностью. Утро того дня запомнилось военным как момент, когда многомесячное напряженное ожидание переросло в открытую войну.

Ранения и потеря зрения

Ранение Олег Автомеенко получил уже 26 февраля во время боев за Волноваху. Тогда украинские подразделения пытались сдержать наступление российских войск и стабилизировать ситуацию в городе. Бои шли практически на каждой улице, а обстановка менялась очень быстро. Подразделение получило приказ зайти в город, восстановить позиции на переднем крае и обеспечить отход подразделений первого эшелона, которые отходили со стороны Бугаса.

"Нам на помощь прибыло подразделение — рота штабных войск, усиленная тремя танками. Мы добавили к ним свой личный состав, который хорошо знал позиции, где мы находились", — рассказывает военный.

Военный с флагом 53 отдельной механизированной бригады. Фото: Личный архив/Олег Автомеенко

Все происходило в условиях постоянной угрозы обстрелов и боев на короткой дистанции. Как только украинские военные начали продвижение, противник открыл огонь.

"Мы разделились на три группы — где-то по 30—40 человек, усиленные техникой и вооружением. В город заходили с трех сторон. Я двигался в составе механизированного подразделения, усиленного двумя танками. Мы зашли в город и только начали двигаться по улицам сразу начался обстрел и стрельба", — вспоминает он.

Военный с президентом. Фото: Личный архив/Олег Автомеенко

Бой быстро переместился в центральную часть Волновахи. Продвижение осложнялось хаотичной ситуацией на улицах и плотным огнем противника. Техника и пехота вынуждены были маневрировать буквально между зданиями.

"Главный танк вдруг дезориентировался и начал двигаться не в том направлении. Я вместе с командиром разведывательной роты пошел его остановить и развернуть, чтобы он двигался туда, куда нужно. Пока мы на перекрестке руководили его действиями, произошло худшее",- рассказывает ветеран российско-украинской войны Олег Автомеенко.

Военный на фронте. Фото: Личный архив/Олег Автомеенко

В этот момент рядом прогремел взрыв. Ситуация изменилась за считанные секунды: бойцы получили ранения, а техника была повреждена. Несмотря на это, военные не растерялись и начали организовывать эвакуацию раненых. Решение пришлось принимать мгновенно, прямо под огнем. Именно быстрые действия побратимов помогли спасти жизнь раненых.

"Я как раз общался с командиром танка, и в этот момент что-то прилетело. Командира разведывательной роты ранило, его контузило. Командир и наводчик танка погибли. Ребята не растерялись — подогнали второй танк. Меня вместе с другими бойцами погрузили на него, и этот танк эвакуировал нас", — говорит ветеран.

Военный с Притулой. Фото: Личный архив/Олег Автомеенко

Взрыв произошел почти на уровне головы военного. Обломки разлетелись на небольшом расстоянии, поэтому последствия могли быть значительно хуже. Впоследствии медики объяснили, что его спасла экипировка, которая закрывала большую часть тела. Даже мелкие детали снаряжения оказались решающими в те секунды. Сам ветеран убежден: если бы не защита, последствия могли быть фатальными.

Реабилитация после ранения

После тяжелого ранения на фронте жизнь Олег Автомеенко изменилась кардинально. Впереди были месяцы лечения, операций и длительной реабилитации в разных странах. Сам ветеран вспоминает, что первое время почти не осознавал, что с ним произошло.

"Сначала, скажем так, где-то первый месяц-два я еще не осознавал, что произошло. Потому что ты еще в таком полукоматозе был. Тебя перевозят: из Мечникова — во Львов, из Львова — в Хорватию, из Хорватии — в Польшу. И уже когда в Польше были последние операции, это был май. А когда отошел после операции — это уже было начало июня", — вспоминает ветеран.

Военный в больнице. Фото: Личный архив/Олег Автомеенко

Именно тогда врачи впервые откровенно сказали ему о результатах лечения. Для Олега это стало переломным моментом. К тому времени он надеялся, что состояние может улучшиться, а зрение вернется.

"И когда врач посмотрел и говорит: ну, это все. Я говорю: как это? В смысле — это максимум, что вы могли сделать? Лучше уже не будет? И, видимо, с того момента пришло осознание. Я тогда сказал врачу: так что, уже никак не вытащить? Он говорит: нет. И тогда понимаешь — все, крест. Ты в Вооруженные силы уже не вернешься, тебя уволят. И возникает вопрос: а что делать дальше? Кому ты нужен? Ты не видишь, ты ничего не можешь — все", — рассказывает ветеран российско-украинской войны Олег Автомеенко.

Ветеран российско - украинской войны Олег Автомеенко на реабилитации. Фото: Личный архив/Олег Автомеенко

Переломный момент наступил уже после возвращения в Украину. В начале 2023 года он постепенно начал искать новые смыслы и возможности. Сначала это были небольшие шаги — новые занятия, попытки найти себя в другой деятельности. Именно тогда появилась идея рассказывать о своей жизни после ранения. Это стало не только способом высказаться, но и возможностью поддержать других людей.

"Приехали домой, и где-то уже осенью я начал думать, что надо что-то менять, потому что так дальше нельзя. И возникла мысль: а почему бы не сделать телеграм-канал? Я научился работать с камерой. И подумал: почему бы не снимать видео о том, как я живу после ранения? Так я начал вести видеоблог в Instagram. И оно как-то зашло — я начал понемногу этим заниматься", — рассказывает ветеран.

Ветеран готовит блины, фото: Личный архив/Олег Автомеенко

Постепенно ветеран начал задумываться и о профессиональном будущем. Читая специальную литературу и общаясь с людьми, он узнал, что многие незрячие работают в разных сферах: в ІТ, образовании, творчестве.

"Понятно, музыкант из меня не получится. Писатель — возможно, хотя все еще впереди. А вот преподавать — почему бы и нет? Именно тогда появилось желание поступать в магистратуру, чтобы потом работать в университете или другом учебном заведении преподавателем", — говорит Олег.

Ветеран российско — украинской войны Олег Автомеенко о планах на будущее. Фото: Новини.LIVE

Сегодня ветеран убежден: самое важное - ставить перед собой новые цели и постепенно двигаться к ним. По его словам, когда человек начинает действовать, возможности начинают появляться сами. Шаг за шагом жизнь начинает меняться. Именно так произошло и с ним. Он убежден: даже после тяжелого ранения жизнь может быть полноценной и насыщенной. Главное — не останавливаться и искать свой путь дальше.

