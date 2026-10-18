Одесский припортовый завод. Фото: facebook.com/spfu.gov.ua

В Одесской области перед приватизацией Одесского припортового завода провели оценку рисков в связи с давним долгом перед компанией Ostchem, которую связывают с Дмитрием Фирташем. Юристы считают угрозу для будущего покупателя низкой, поскольку исполнение арбитражных решений в Украине заблокировано. Аукцион запланирован на октябрь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины.

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Что будет с долгом ОПЗ

По информации Фонда государственного имущества Украины, адвокатское объединение Arzinger провело юридический аудит рисков, связанных с долгами Одесского припортового завода. Главным вопросом стал так называемый "долг Фирташа", который возник еще в 2010-х годах по газовому контракту с компанией Ostchem. Несмотря на решение Стокгольмского арбитража, взыскать эти средства в Украине пока невозможно.

Для принудительного исполнения арбитражного решения необходимо его признание украинским судом. Однако Верховный Суд уже вынес окончательное решение об отказе в удовлетворении требований Ostchem, поскольку они противоречат публичному порядку Украины. Кроме того, Дмитрий Фирташ находится под персональными санкциями. Они запрещают выплаты в его пользу или в пользу связанных с ним лиц в течение срока действия ограничений.

Угрожает ли долг ОПЗ покупателю

Юристы также проверили возможность взыскания долга через иностранные суды. По их выводам, такой сценарий маловероятен, ведь у Одесского припортового завода нет активов за рубежом. У предприятия нет иностранных счетов, недвижимости или долей в других компаниях, на которые можно было бы обратить взыскание. Дополнительным препятствием могут стать сроки давности для признания арбитражных решений в других странах. Решение Стокгольмского арбитража было вынесено еще в 2016 году, а во многих юрисдикциях срок обращения за его исполнением составляет три года.

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Для будущего владельца предусмотрены и другие правовые гарантии. По информации ФГИУ, победитель приватизационного аукциона освобожден от обязанности выплачивать долги перед лицами, подпадающими под санкции. Кроме того, завод и его покупатель остаются отдельными юридическими лицами. Это означает, что по долгам предприятия нельзя автоматически обратить взыскание на личные средства инвестора, его счета или другие предприятия.

Российский след в долгах

Еще одним важным выводом аудита стал вопрос о фактическом получателе средств. Как отмечают в Фонде госимущества, Верховный Суд подтвердил, что бенефициаром долга ОПЗ выступал российский «Газпромбанк». В Украине действует правительственный мораторий, установленный постановлением Кабмина № 187. Он запрещает расчеты в пользу резидентов государства-агрессора.

Отдельно юристы рассмотрели международный инвестиционный арбитраж, который Ostchem инициировала против Украины на основании Энергетической хартии. Ответчиком по этому делу является государство, а не Одесский припортовый завод. Поэтому, по заключению юристов, международный трибунал не может возложить финансовые обязательства по этому иску на предприятие или его будущего владельца.

Когда будет продан ОПЗ

По итогам аудита юристы оценили риски, связанные с давним долгом, как низкие для потенциального инвестора. В то же время сам долг не аннулирован, а его взыскание ограничено судебными решениями, санкциями и другими правовыми механизмами. Полное юридическое заключение доступно потенциальным покупателям в виртуальной комнате данных на сайте "Приватизация в Украине". Аукцион по приватизации Одесского припортового завода запланирован на 19 октября.

Что известно об Одесском припортовом заводе

Одесский припортовый завод — одно из крупнейших химических предприятий Украины, специализирующееся на производстве аммиака и карбамида. Основное производство остановили в сентябре 2021 года из-за проблем с поставками газа и неблагоприятной ситуации на мировом рынке. В апреле 2022 года предприятие законсервировали, а работников отправили в бессрочные отпуска.

Долг перед компанией Ostchem, которую связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем, возник из-за поставок природного газа. В январе 2013 года ОПЗ заключил контракт с Ostchem Holding Limited. В течение того года компания поставляла предприятию газ, однако завод рассчитался за него не полностью. В июле 2016 года Стокгольмский арбитраж обязал ОПЗ выплатить более 193 миллионов долларов основного долга и почти 58 миллионов долларов штрафа. Общая сумма по этим двум составляющим превысила 251 миллион долларов без учета последующих процентов.

Государство уже много лет пытается приватизировать предприятие. Завод выставляли на продажу в 2009 и 2016 годах, однако эти попытки не завершились приватизацией. Нынешний аукцион предусматривает продажу 99,57% акций ОПЗ со стартовой ценой около 4,49 миллиарда гривен. Будущий владелец должен инвестировать в предприятие не менее 500 миллионов гривен в течение пяти лет.

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