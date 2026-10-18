Одеський припортовий завод. Фото: facebook.com/spfu.gov.ua

На Одещині перед приватизацією Одеського припортового заводу оцінили ризики через давній борг перед Ostchem, який пов'язують із Дмитром Фірташем. Юристи вважають загрозу для майбутнього покупця низькою, оскільки виконання арбітражних рішень в Україні заблоковане. Аукціон запланований на жовтень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Фонд державного майна України.

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Що буде з боргом ОПЗ

За інформацією Фонду державного майна України, адвокатське об'єднання Arzinger провело юридичний аудит ризиків, пов'язаних із боргами Одеського припортового заводу. Головним питанням став так званий "борг Фірташа", який виник ще у 2010-х роках за газовим контрактом із компанією Ostchem. Попри рішення Стокгольмського арбітражу, стягнути ці кошти в Україні наразі неможливо.

Для примусового виконання арбітражного рішення потрібне його визнання українським судом. Однак Верховний Суд уже ухвалив остаточну відмову у виконанні вимог Ostchem, оскільки вони суперечать публічному порядку України. Крім того, Дмитро Фірташ перебуває під персональними санкціями. Вони забороняють виплати на його користь або на користь пов'язаних із ним осіб протягом строку дії обмежень.

Чи загрожує борг ОПЗ покупцю

Юристи також перевірили можливість стягнення боргу через іноземні суди. За їхніми висновками, такий сценарій малоймовірний, адже Одеський припортовий завод не має активів за кордоном. У підприємства немає іноземних рахунків, нерухомості чи часток в інших компаніях, на які можна було б звернути стягнення. Додатковою перешкодою можуть стати строки давності для визнання арбітражних рішень в інших країнах. Рішення Стокгольмського арбітражу ухвалили ще у 2016 році, а в багатьох юрисдикціях строк звернення за його виконанням становить три роки.

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Для майбутнього власника передбачені й інші правові гарантії. За інформацією ФДМУ, переможець приватизаційного аукціону звільнений від обов'язку сплачувати борги перед підсанкційними особами. Крім того, завод та його покупець залишаються окремими юридичними особами. Це означає, що за боргами підприємства не можна автоматично звернути стягнення на особисті кошти інвестора, його рахунки чи інші бізнеси.

Російський слід у боргах

Ще одним важливим висновком аудиту стало питання фактичного отримувача коштів. Як зазначають у Фонді держмайна, Верховний Суд підтвердив, що бенефіціаром боргу ОПЗ виступав російський "Газпромбанк". В Україні діє урядовий мораторій, встановлений постановою Кабміну №187. Він забороняє розрахунки на користь резидентів держави-агресора.

Окремо юристи розглянули міжнародний інвестиційний арбітраж, який Ostchem ініціювала проти України на підставі Енергетичної хартії. Відповідачем у цій справі є держава, а не Одеський припортовий завод. Тому, за висновком юристів, міжнародний трибунал не може покласти фінансові зобов'язання за цим позовом на підприємство або його майбутнього власника.

Коли продаватимуть ОПЗ

За підсумками аудиту юристи оцінили ризики, пов'язані з давнім боргом, як низькі для потенційного інвестора. Водночас сам борг не анульований, а його стягнення обмежене судовими рішеннями, санкціями та іншими правовими механізмами. Повний юридичний висновок доступний потенційним покупцям у віртуальній кімнаті даних на сайті "Приватизація в Україні". Аукціон із приватизації Одеського припортового заводу запланований на 19 жовтня.

Що відомо про Одеський припортовий завод

Одеський припортовий завод — одне з найбільших хімічних підприємств України, яке спеціалізується на виробництві аміаку та карбаміду. Основне виробництво зупинили у вересні 2021 року через проблеми з постачанням газу та несприятливу ситуацію на світовому ринку. У квітні 2022 року підприємство законсервували, а працівників відправили у безстрокові відпустки.

Борг перед компанією Ostchem, яку пов'язують із бізнесменом Дмитром Фірташем, виник через постачання природного газу. У січні 2013 року ОПЗ уклав контракт із Ostchem Holding Limited. Протягом того року компанія постачала підприємству газ, однак завод розрахувався за нього не повністю. У липні 2016 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав ОПЗ сплатити понад 193 мільйони доларів основного боргу та майже 58 мільйонів доларів штрафу. Загальна сума за цими двома складовими перевищила 251 мільйон доларів без урахування подальших відсотків.

Держава вже багато років намагається приватизувати підприємство. Завод виставляли на продаж у 2009 та 2016 роках, проте ці спроби не завершилися приватизацією. Нинішній аукціон передбачає продаж 99,57% акцій ОПЗ зі стартовою ціною близько 4,49 мільярда гривень. Майбутній власник повинен інвестувати в підприємство щонайменше 500 мільйонів гривень протягом п'яти років.

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