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Одеський НПЗ відключили від світла за борги — ймовірна катастрофа

19 лютого 2025 19:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Знеструмлення ОПЗ на Одещині ледь не призвело до екологічної катастрофи
Одеський припортовий завод. Фото: Порти України
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Через борги Одеського припортового заводу перед ДТЕК підприємство було відключене від електропостачання. Через це перестали працювати й очисні споруди, що могло призвести до екологічної катастрофи.

Про це повідомляють журналісти видання Южне.City

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Через знеструмлення НПЗ у Південному тимчасово призупинили водопостачання. Проте завдяки своєчасному перепідключенню світла вдалося відновити роботу очисних споруд та подачу води. Проте у ДТЕК не гарантують безперебійну подачу електроенергії на НПЗ, тому міська влада планує звернутися до Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна з пропозицією передати очисні споруди на баланс муніципалітету.

"Це могло призвести до екологічної катастрофи — місто могло залишитися без очистки стічних вод. Тому ми були змушені тимчасово припинити водопостачання", — заявив міський голова Південного Володимир Новацький.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загоряння резервуарів з нафтопродуктами в Одесі. А також про те, коли мешканцям Київського району повернуть тепло.

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