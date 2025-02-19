Знеструмлення ОПЗ на Одещині ледь не призвело до екологічної катастрофи

Одеський припортовий завод. Фото: Порти України

Через борги Одеського припортового заводу перед ДТЕК підприємство було відключене від електропостачання. Через це перестали працювати й очисні споруди, що могло призвести до екологічної катастрофи.

Про це повідомляють журналісти видання Южне.City

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Через знеструмлення НПЗ у Південному тимчасово призупинили водопостачання. Проте завдяки своєчасному перепідключенню світла вдалося відновити роботу очисних споруд та подачу води. Проте у ДТЕК не гарантують безперебійну подачу електроенергії на НПЗ, тому міська влада планує звернутися до Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна з пропозицією передати очисні споруди на баланс муніципалітету.

"Це могло призвести до екологічної катастрофи — місто могло залишитися без очистки стічних вод. Тому ми були змушені тимчасово припинити водопостачання", — заявив міський голова Південного Володимир Новацький.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загоряння резервуарів з нафтопродуктами в Одесі. А також про те, коли мешканцям Київського району повернуть тепло.