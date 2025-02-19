Обесточивание ОПЗ в Одесской области едва не привело к экологической катастрофе

Одесский припортовый завод. Фото: Порты Украины

Из-за долгов Одесского припортового завода перед ДТЭК предприятие было отключено от электроснабжения. Из-за этого перестали работать и очистные сооружения, что могло привести к экологической катастрофе.

Об этом сообщают журналисты издания Пивденное.City

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Из-за обесточивания НПЗ в Пивденном временно приостановили водоснабжение. Однако благодаря своевременному переподключению света удалось восстановить работу очистных сооружений и подачу воды. Однако в ДТЭК не гарантируют бесперебойную подачу электроэнергии на НПЗ, поэтому городская власть планирует обратиться в Кабинет Министров Украины и Фонд государственного имущества с предложением передать очистные сооружения на баланс муниципалитета.

"Это могло привести к экологической катастрофе — город мог остаться без очистки сточных вод. Поэтому мы были вынуждены временно прекратить водоснабжение",— заявил городской голова Пивденного Владимир Новацкий.

Напомним, недавно мы писали о возгорании резервуаров с нефтепродуктами в Одессе. А также о том, когда жителям Киевского района вернут тепло.