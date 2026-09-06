Будівництво сміттєпереробного комплексу в Одесі: що він дасть місту

Машина вигружає сміття. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одесі готуються до реалізації великого проєкту будівництва сміттєпереробного заводу за південнокорейською технологією. Його мають збудувати за принципом waste-to-energy, а підготовку документації профінансує корейська сторона.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

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Сміттєпереробний завод в Одесі

Виконавчий комітет Одеської міської ради погодив зміни до середньострокового плану публічних інвестицій. Проєкт будівництва сміттєпереробного комплексу за технологією waste-to-energy перевели до галузі "міська інфраструктура".

Це рішення необхідне для подальшого залучення південнокорейських інвестицій та пріоритизації об'єкта на державному рівні. Наступний етап запланований на 1 жовтня 2026 року, коли проєкт мають подати до єдиного проєктного портфеля громади. Надалі його планують включити до державного портфеля.

Сам проєкт реалізують у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України. У липні 2025 року під час Ukraine Reconstruction Conference у Римі Одеська міська рада та південнокорейська корпорація POSCO International підписали Меморандум про взаєморозуміння. Проєкт також схвалив корейський Фонд економічного співробітництва та розвитку EDCF, який і фінансуватиме будівництво, а в червні 2025 року його зареєстрували у державній системі DREAM.

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Коли планують почати будівництво

Розробка передпроєктної документації має розпочатися у першому кварталі 2027 року. У третьому кварталі 2027 року готову передпроєктну документацію мають передати EDCF. Після цього розпочнеться підготовка технічного проєкту.

До будівельних робіт планують перейти у 2029 році. За оптимальних умов зведення комплексу триватиме від двох до двох з половиною років. Остаточну вартість та технічні характеристики об'єкта визначать після розробки техніко-економічного обґрунтування.

Яку користь отримає Одеса

Комплекс працюватиме за технологією waste-to-energy. Його будівництво має допомогти місту розв'язати проблему утилізації побутових відходів, але цим роль нового об'єкта не обмежуватиметься. Під час переробки сміття комплекс вироблятиме енергію. Таким чином, після запуску об'єкта Одеса має отримати додаткові джерела тепла та електроенергії.

Ще на початку 2025 року Новини.LIVE писали, що навколо будівництва сміттєпереробного заводу в Одесі виникла суперечка між міською та обласною владою. Тоді йшлося про можливе фінансування у межах шведського грантового проєкту. В Одеській ОДА заявляли, що місто не подавало пропозицій щодо розміщення об'єктів з переробки відходів та їхніх технічних характеристик. Через це необхідні дані не потрапили до Регіонального плану управління відходами до 2030 року.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині також планували розвивати автономну генерацію для критичної інфраструктури. Йшлося про газопоршневі електростанції, які мали забезпечувати роботу систем тепло- та водопостачання у разі проблем з енергосистемою. За тодішніми розрахунками, такі установки мали дати Одесі близько 40 МВт потужності, а області — ще 40–60 МВт.

Також Одещина розглядала й інші проєкти альтернативної генерації за підтримки іноземних партнерів. Велика Британія планувала спрямувати понад 20 мільйонів доларів на проєкт виробництва водню та відновлюваної енергії в регіоні. Він передбачав водневий завод потужністю 100 МВт, а також сонячну та вітрову електростанції на 120 і 80 МВт відповідно.