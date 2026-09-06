Строительство мусороперерабатывающего комплекса в Одессе: что даст городу

Машина выгружает мусор. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе готовятся к реализации крупного проекта по строительству мусороперерабатывающего завода по южнокорейской технологии. Его планируется построить по принципу "waste-to-energy", а подготовку документации профинансирует корейская сторона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Реклама

Мусороперерабатывающий завод в Одессе

Исполнительный комитет Одесского городского совета согласовал изменения в среднесрочный план государственных инвестиций. Проект строительства мусороперерабатывающего комплекса по технологии «waste-to-energy» перенесли в отрасль «городская инфраструктура».

Это решение необходимо для дальнейшего привлечения южнокорейских инвестиций и приоритизации объекта на государственном уровне. Следующий этап запланирован на 1 октября 2026 года, когда проект должен быть представлен в единый проектный портфель общины. В дальнейшем его планируют включить в государственный портфель.

Сам проект реализуется в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий Украины. В июле 2025 года в ходе Ukraine Reconstruction Conference в Риме Одесский городской совет и южнокорейская корпорация POSCO International подписали Меморандум о взаимопонимании. Проект также одобрил корейский Фонд экономического сотрудничества и развития EDCF, который и будет финансировать строительство, а в июне 2025 года его зарегистрировали в государственной системе DREAM.

Читайте также:

Когда планируется начать строительство

Разработка предпроектной документации должна начаться в первом квартале 2027 года. В третьем квартале 2027 года готовую предпроектную документацию должны передать в EDCF. После этого начнётся подготовка технического проекта.

К строительным работам планируется приступить в 2029 году. При оптимальных условиях возведение комплекса продлится от двух до двух с половиной лет. Окончательную стоимость и технические характеристики объекта определят после разработки технико-экономического обоснования.

Какую пользу получит Одесса

Комплекс будет работать по технологии "waste-to-energy". Его строительство должно помочь городу решить проблему утилизации бытовых отходов, но на этом роль нового объекта не ограничится. В процессе переработки мусора комплекс будет производить энергию. Таким образом, после запуска объекта Одесса должна получить дополнительные источники тепла и электроэнергии.

Еще в начале 2025 года Новини.LIVE писали, что вокруг строительства мусороперерабатывающего завода в Одессе возник спор между городскими и областными властями. Тогда речь шла о возможном финансировании в рамках шведского грантового проекта. В Одесской ОГА заявляли, что город не подавал предложений относительно размещения объектов по переработке отходов и их технических характеристик. Из-за этого необходимые данные не попали в Региональный план управления отходами до 2030 года.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планировали развивать автономную генерацию для критически важной инфраструктуры. Речь шла о газопоршневых электростанциях, которые должны были обеспечивать работу систем тепло- и водоснабжения в случае проблем с энергосистемой. По тогдашним расчетам, такие установки должны были обеспечить Одессе около 40 МВт мощности, а области — еще 40–60 МВт.

Также Одесская область рассматривала и другие проекты альтернативной генерации при поддержке иностранных партнеров. Великобритания планировала направить более 20 миллионов долларов на проект производства водорода и возобновляемой энергии в регионе. Он предусматривал строительство водородного завода мощностью 100 МВт, а также солнечной и ветровой электростанций мощностью 120 и 80 МВт соответственно.