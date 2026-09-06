Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе построят мусороперерабатывающий завод: чем он будет полезен города

В Одессе построят мусороперерабатывающий завод: чем он будет полезен города

Ua ru
6 сентября 2026 15:13
Строительство мусороперерабатывающего комплекса в Одессе: что даст городу
Машина выгружает мусор. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе готовятся к реализации крупного проекта по строительству мусороперерабатывающего завода по южнокорейской технологии. Его планируется построить по принципу "waste-to-energy", а подготовку документации профинансирует корейская сторона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Реклама

Мусороперерабатывающий завод в Одессе

Исполнительный комитет Одесского городского совета согласовал изменения в среднесрочный план государственных инвестиций. Проект строительства мусороперерабатывающего комплекса по технологии «waste-to-energy» перенесли в отрасль «городская инфраструктура».

Это решение необходимо для дальнейшего привлечения южнокорейских инвестиций и приоритизации объекта на государственном уровне. Следующий этап запланирован на 1 октября 2026 года, когда проект должен быть представлен в единый проектный портфель общины. В дальнейшем его планируют включить в государственный портфель.

Сам проект реализуется в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий Украины. В июле 2025 года в ходе Ukraine Reconstruction Conference в Риме Одесский городской совет и южнокорейская корпорация POSCO International подписали Меморандум о взаимопонимании. Проект также одобрил корейский Фонд экономического сотрудничества и развития EDCF, который и будет финансировать строительство, а в июне 2025 года его зарегистрировали в государственной системе DREAM.

Читайте также:

Когда планируется начать строительство

Разработка предпроектной документации должна начаться в первом квартале 2027 года. В третьем квартале 2027 года готовую предпроектную документацию должны передать в EDCF. После этого начнётся подготовка технического проекта.

К строительным работам планируется приступить в 2029 году. При оптимальных условиях возведение комплекса продлится от двух до двух с половиной лет. Окончательную стоимость и технические характеристики объекта определят после разработки технико-экономического обоснования.

Какую пользу получит Одесса

Комплекс будет работать по технологии "waste-to-energy". Его строительство должно помочь городу решить проблему утилизации бытовых отходов, но на этом роль нового объекта не ограничится. В процессе переработки мусора комплекс будет производить энергию. Таким образом, после запуска объекта Одесса должна получить дополнительные источники тепла и электроэнергии.

Еще в начале 2025 года Новини.LIVE писали, что вокруг строительства мусороперерабатывающего завода в Одессе возник спор между городскими и областными властями. Тогда речь шла о возможном финансировании в рамках шведского грантового проекта. В Одесской ОГА заявляли, что город не подавал предложений относительно размещения объектов по переработке отходов и их технических характеристик. Из-за этого необходимые данные не попали в Региональный план управления отходами до 2030 года.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планировали развивать автономную генерацию для критически важной инфраструктуры. Речь шла о газопоршневых электростанциях, которые должны были обеспечивать работу систем тепло- и водоснабжения в случае проблем с энергосистемой. По тогдашним расчетам, такие установки должны были обеспечить Одессе около 40 МВт мощности, а области — еще 40–60 МВт.

Также Одесская область рассматривала и другие проекты альтернативной генерации при поддержке иностранных партнеров. Великобритания планировала направить более 20 миллионов долларов на проект производства водорода и возобновляемой энергии в регионе. Он предусматривал строительство водородного завода мощностью 100 МВт, а также солнечной и ветровой электростанций мощностью 120 и 80 МВт соответственно.

завод электроэнергия мусор Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации