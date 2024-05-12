В Одесской области построят завод по производству водорода и электростанцию — подробности

Визуализация завода, который хотят построить в Одесской области. Фото: congress.gov.ua

Великобритания профинансирует строительство завода в Одесской области для производства водорода и возобновляемой энергии. На эти цели королевство выделит более 20 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

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Проект предусматривает строительство завода по производству водорода мощностью 100 МВт для производства "зеленой" энергии и водорода как для внутренних нужд, так и для экспорта в Европейский союз. Кроме того, планируется строительство солнечных и ветровых электростанций мощностью 120 МВт и 80 МВт соответственно. Также рассматривается возможность хранения водорода в соляных образованиях Одесской области.

Больше о помощи Украине

Напомним, Министерство обороны Великобритании в субботу, 11 мая, объявило о новом пакете наибольшей помощи для Украины. В него вошли, в частности, 4 млн боеприпасов и более 1600 ракет.

Также мы писали, что Эстония передала для Украины два патрульных катера для защиты акватории Черного моря. Такая помощь стала возможной при помощи Дании, которая координировала передачу катеров.

Добавим, в Одесской области, при содействии Литовской Республики, планируется построить большую школу-бомбоубежище в рамках проекта "Школа для Украины". Это заведение будет создано с нуля на месте, где раньше даже не существовало подобных укрытий.