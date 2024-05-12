Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области построят завод по производству водорода и электростанцию — подробности arrow

В Одесской области построят завод по производству водорода и электростанцию — подробности

12 мая 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области построят завод по производству водорода и электростанцию — подробности
Визуализация завода, который хотят построить в Одесской области. Фото: congress.gov.ua
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Великобритания профинансирует строительство завода в Одесской области для производства водорода и возобновляемой энергии. На эти цели королевство выделит более 20 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Читайте также:

Что именно построит Великобритания в Одессе

Проект предусматривает строительство завода по производству водорода мощностью 100 МВт для производства "зеленой" энергии и водорода как для внутренних нужд, так и для экспорта в Европейский союз. Кроме того, планируется строительство солнечных и ветровых электростанций мощностью 120 МВт и 80 МВт соответственно. Также рассматривается возможность хранения водорода в соляных образованиях Одесской области.

Больше о помощи Украине

Напомним, Министерство обороны Великобритании в субботу, 11 мая, объявило о новом пакете наибольшей помощи для Украины. В него вошли, в частности, 4 млн боеприпасов и более 1600 ракет.

Также мы писали, что Эстония передала для Украины два патрульных катера для защиты акватории Черного моря. Такая помощь стала возможной при помощи Дании, которая координировала передачу катеров.

Добавим, в Одесской области, при содействии Литовской Республики, планируется построить большую школу-бомбоубежище в рамках проекта "Школа для Украины". Это заведение будет создано с нуля на месте, где раньше даже не существовало подобных укрытий.

Одесса
завод
Одесская область
строительство
Одесская ОГА
Новости Одессы
Великобритания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина