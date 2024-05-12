В Одеській області побудують завод для виробництва водню та електростанцію — деталі

Візуалізація заводу, який хочуть побудувати в Одеській області. Фото: congress.gov.ua

Велика Британія профінансує будівництво заводу в Одеській області для виробництва водню та відновлюваної енергії. На ці цілі королівство виділить понад 20 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Читайте також:

Що саме побудує Велика Британія в Одесі

Проєкт передбачає будівництво заводу з виробництва водню потужністю 100 МВт для виробництва "зеленої" енергії та водню як для внутрішніх потреб, так і для експорту до Європейського союзу. Крім того, планується будівництво також сонячних та вітрових електростанцій потужністю 120 МВт і 80 МВт відповідно. Також розглядається можливість зберігання водню в соляних утвореннях Одеської області.

Більше про допомогу Україні

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії в суботу, 11 травня, оголосило про новий пакет найбільшої допомоги для України. До нього увійшло, зокрема, 4 млн боєприпасів та понад 1600 ракет.

Також ми писали, що Естонія передала для України два патрульні катери для захисту акваторії Чорного моря. Така допомога стала можливою за допомоги Данії, яка координувала передачу катерів.

Додамо, в Одеській області, за сприяння Литовської Республіки, планують побудувати велику школу-бомбосховище в рамках проєкту "Школа для України". Цей заклад буде створено з нуля на місці, де раніше навіть не існувало подібних укриттів.