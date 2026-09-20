Борги із зарплати на Одещині: регіон увійшов до п'ятірки в Україні

Людина рахує гроші. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеська область увійшла до п'ятірки регіонів України з найбільшою кількістю нових проваджень через борги із зарплати. За вісім місяців 2026 року на Одещині відкрили 260 таких справ. Значна частина припадає на Одеський припортовий завод.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Опендатабот.

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Скільки боргів із зарплати на Одещині

За кількістю нових проваджень щодо невиплаченої зарплати Одеська область посіла п'яте місце в Україні. За вісім місяців 2026 року в регіоні відкрили 260 таких справ. Більше правопорушень зафіксували лише у чотирьох областях. Лідирує Кіровоградщина з 1 527 справами, далі йдуть Дніпропетровщина — 806, Львівщина — 360 та Сумщина — 311. Загалом в Україні від початку року відкрили 4 621 нове провадження через заборгованість із зарплати.

Одеський припортовий завод серед боржників

Одеський припортовий завод потрапив одразу до двох загальноукраїнських антирейтингів. У 2026 році проти підприємства відкрили 213 нових проваджень щодо боргів із зарплати. Із них 212 досі залишаються активними. За цим показником завод посідає четверте місце серед підприємств України.

Якщо враховувати заборгованість, накопичену за всі роки, ситуація також залишається складною. Наразі проти Одеського припортового заводу налічується 608 активних проваджень щодо невиплаченої зарплати. Це восьмий показник серед підприємств України. Саме підприємство зареєстроване у місті Південне Одеського району.

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Що відбувається з боргами в Україні

Загалом за вісім місяців 2026 року в Україні відкрили 4 621 нове провадження щодо зарплатних боргів. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли таких справ було 5 470. При цьому проблема старих боргів залишається. У Єдиному реєстрі боржників налічується 35 922 активні провадження щодо невиплаченої зарплати, а 1 957 із них були відкриті ще у 2017 році. Нові справи цього року відкривали проти 311 компаній: 144 приватних, 117 державних та 50 підприємств, що належать громадам.

Найбільше нових проваджень припадає на підприємства у сфері постачання електроенергії та газу — 1 545 справ. Ще 989 проваджень стосуються виробників хімічної продукції. Разом на ці дві галузі припадає понад половина нових зарплатних боргів в Україні.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські атаки завдали збитків уже понад 160 підприємствам Одеської області. Для постраждалого бізнесу діють програми підтримки, серед яких гранти, відшкодування збитків та компенсації витрат на зарплати працівників.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі у 2026 році на муніципальні виплати працівникам освіти передбачили понад 165 млн гривень. Окрім основної зарплати, педагогам можуть нараховувати доплати, надбавки, премії та матеріальну допомогу.