Долги по зарплате на Одесчине: регион вошел в пятерку лидеров в Украине

Человек считает деньги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесская область вошла в пятерку регионов Украины с наибольшим количеством новых судебных дел по задолженности по заработной плате. За восемь месяцев 2026 года в Одесской области было возбуждено 260 таких дел. Значительная часть из них приходится на Одесский припортовый завод.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Опендатабот.

Реклама

Сколько задолженности по зарплате в Одесской области

По количеству новых дел о невыплаченной зарплате Одесская область заняла пятое место в Украине. За восемь месяцев 2026 года в регионе было возбуждено 260 таких дел. Больше правонарушений зафиксировали лишь в четырёх областях. Лидирует Кировоградская область с 1 527 делами, далее следуют Днепропетровская — 806, Львовская — 360 и Сумская — 311. Всего в Украине с начала года возбудили 4 621 новое производство по делам о задолженности по зарплате.

Одесский припортовый завод среди должников

Одесский припортовый завод попал сразу в два общеукраинских антирейтинга. В 2026 году против предприятия было возбуждено 213 новых производств по задолженности по зарплате. Из них 212 до сих пор остаются активными. По этому показателю завод занимает четвертое место среди предприятий Украины.

Если учитывать задолженность, накопленную за все годы, ситуация также остается сложной. В настоящее время против Одесского припортового завода насчитывается 608 активных производств по невыплаченной зарплате. Это восьмой показатель среди предприятий Украины. Само предприятие зарегистрировано в городе Южное Одесского района.

Читайте также:

Что происходит с долгами в Украине

Всего за восемь месяцев 2026 года в Украине было возбуждено 4 621 новое производство по делам о задолженности по зарплате. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда таких дел было 5 470. При этом проблема старых долгов остается. В Едином реестре должников насчитывается 35 922 активных дела о невыплаченной зарплате, а 1 957 из них были возбуждены еще в 2017 году. Новые дела в этом году открывались против 311 компаний: 144 частных, 117 государственных и 50 предприятий, принадлежащих общинам.

Больше всего новых дел приходится на предприятия в сфере поставок электроэнергии и газа — 1 545 дел. Еще 989 дел касаются производителей химической продукции. В сумме на эти две отрасли приходится более половины новых задолженностей по зарплате в Украине.

Ранее Новини.LIVE сообщали, чтороссийские атаки нанесли ущерб уже более чем 160 предприятиям Одесской области. Для пострадавшего бизнеса действуют программы поддержки, среди которых гранты, возмещение убытков и компенсация расходов на заработную плату работников.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе в 2026 году на муниципальные выплаты работникам образования предусмотрено более 165 млн гривен. Помимо основной зарплаты, педагогам могут начисляться доплаты, надбавки, премии и материальная помощь.