Одесский проект "Маски шоу": критика и непонимание на старте

Одесский комик Борис Барский. Фото: Театр "Маски"

Сегодня "Маски шоу" считают классикой юмора, но в начале проект воспринимали совсем иначе и прошел через волну критики. Создатели вспоминают, что первые выпуски вызывали ссоры, а формат казался непонятным зрителям.

Об этом Новини.LIVE пообщались с комиком и одним из основателей "Маски-шоу" Борисом Барским.

"Маски шоу": от критики до признания

Борис Барский говорит, что на старте "Маски шоу" были скорее экспериментом, чем уверенным телевизионным продуктом. Команда пробовала разные форматы, снимала короткие сценки и постепенно искала собственный стиль. Первые реакции зрителей были далеко не положительными, вспоминает комик. Проект критиковали, а его юмор не сразу находил отклик у аудитории. Более того, людям казалось, что юмор неуместен на фоне кризиса и разрухи.

"Первое время нас очень сильно ругали. Говорили, что это вообще какая-то ерунда, что в стране разруха, а мы насмехаемся. Было много критики и непонимания", — рассказывает комик.

Несмотря на это, по словам Бориса Барского, команда не изменила направление и продолжила работать над шоу. Со временем формат начал восприниматься иначе, а отношение зрителей больше менялось.

Читайте также:

"Мы продолжали это делать, не обращая внимания. А потом люди привыкли и начали говорить: "Спасибо за наше счастливое детство". То есть отношение изменилось полностью", — добавил Барский.

Подготовка к выступлениям

Комик говорит, что важной частью процесса была подготовка. Команда тратила недели на создание сцен, придумывание ситуаций и поиск идей для новых выпусков. При этом значительная часть юмора рождалась уже во время съемок. Именно импровизация часто делала сцены живыми и запоминающимися.

"Мы могли по несколько недель сидеть и придумывать смешные ситуации. Это был постоянный процесс поиска. Когда начинали снимать, очень много импровизации появлялось прямо на площадке", — рассказал Борис Барский.

Одесский комик Борис Барский. Фото: Новини.LIVE

Борис Барский в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал, что именно атмосфера города, его люди и уникальный юмор стали фундаментом для "Маски шоу". Проект, который начинался как эксперимент, постепенно превратился в узнаваемый стиль юмора, понятный далеко за пределами Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что 29 марта в Одессе умер украинский комик, один из основателей "Маски шоу" и актер Владимир Комаров. Ему было 62 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощание состоялось в среду, 1 апреля, в Пантелеймоновском монастыре.