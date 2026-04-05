Одеський проєкт "Маски шоу": критика і нерозуміння на старті

Одеський комік Борис Барський. Фото: Театр "Маски"

Сьогодні "Маски шоу" вважають класикою гумору, але на початку проєкт сприймали зовсім інакше і пройшов через хвилю критики. Творці згадують, що перші випуски викликали сварки, а формат здавався незрозумілим глядачам.

Про це Новини.LIVE поспілкувалися з коміком та одним із засновників "Маски-шоу" Борисом Барським.

"Маски шоу": від критики до признання

Борис Барський каже, що на старті "Маски шоу" були радше експериментом, ніж впевненим телевізійним продуктом. Команда пробувала різні формати, знімала короткі сценки і поступово шукала власний стиль. Перші реакції глядачів були далеко не позитивними, згадує комік. Проєкт критикували, а його гумор не одразу знаходив відгук у аудиторії. Ба більше, людям здавалося, що гумор недоречний на фоні кризи і розрухи.

"Перший час нас дуже сильно ругали. Казали, що це взагалі якась нісенітниця, що в країні розруха, а ми насміхаємося. Було багато критики і нерозуміння", — розповідає комік.

Попри це, за словами Бориса Барського, команда не змінила напрямок і продовжила працювати над шоу. З часом формат почав сприйматися інакше, а ставлення глядачів більше змінювалося.

"Ми продовжували це робити, не звертаючи уваги. А потім люди звикли і почали говорити: "Дякуємо за наше щасливе дитинство". Тобто ставлення змінилося повністю", — додав Барський.

Підготовка до виступів

Комік каже, що важливою частиною процесу була підготовка. Команда витрачала тижні на створення сцен, вигадування ситуацій і пошук ідей для нових випусків. Водночас значна частина гумору народжувалася вже під час зйомок. Саме імпровізація часто робила сцени живими і запам’ятовуваними.

"Ми могли по кілька тижнів сидіти і вигадувати смішні ситуації. Це був постійний процес пошуку. Коли починали знімати, дуже багато імпровізації з’являлося прямо на майданчику", — розповів Борис Барський.

Одеський комік Борис Барський. Фото: Новини.LIVE

Борис Барський в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів, що саме атмосфера міста, його люди і унікальний гумор стали фундаментом для "Маски шоу". Проєкт, який починався як експеримент, поступово перетворився на впізнаваний стиль гумору, зрозумілий далеко за межами України.

Новини.LIVE також повідомляли, що 29 березня в Одесі помер український комік, один із засновників "Маски шоу" і актор Володимир Комаров. Йому було 62 роки. Причиною смерті стала серцева недостатність. Прощання відбулося у середу, 1 квітня, у Пантелеймонівському монастирі.