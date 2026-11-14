Урожай 2026 года в Одесской области: будет ли у Украины хлеб в следующем году

Трактор в поле. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области в этом году собрали неплохой урожай — в среднем 4,5 тонны зерновых с гектара. Но с новой посевной возникли трудности: сначала аграриям мешала засуха, затем начались затяжные дожди. В результате засеяли примерно на 90 тысяч гектаров меньше, чем в прошлом году. К тому же зерно сложно продать по выгодной цене, а удобрения и топливо дорожают. Сейчас аграрии готовятся к зиме, от которой во многом будет зависеть урожай следующего года.

Об осенней посевной в Одесской области, проблемах аграриев и перспективах урожая 2027 года — в эксклюзивном материале Новини.LIVE с директором Селекционно-генетического института Национальной академии аграрных наук Украины Раисой Вожеговой.

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Урожай 2026

Урожай 2026 года в Одесской области оказался довольно неплохим. Средняя урожайность зерновых культур в области составила 4,5 тонны с гектара. В частности, пшеницы собрали 4,5 тонны, ячменя — 5,5 тонны, а гороха — более 2 тонн с гектара. Однако осенняя посевная кампания проходит в сложных погодных условиях, которые влияют на сроки проведения полевых работ.

"Посевная кампания 2026 года необычна и отличается тем, что весь сентябрь и половина октября были очень засушливыми, и поэтому некоторые хозяйства, некоторые фермеры не пытались сеять в очень сухую почву. А с середины октября и по сегодняшний день, уже почти месяц, 4 недели, идут дожди и выпало очень большое количество осадков. И поэтому такой необычный год", — говорит директор Селекционно-генетического института Раиса Вожегова.

Раиса Вожегова об урожае 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Посевная в Одесской области

Оптимальные сроки посева озимых культур завершились 15 октября, однако не все хозяйства Одесской области успели выполнить запланированные работы. По словам эксперта, по сравнению с прошлым годом в области остаются незасеянными около 90 тысяч гектаров. Возможность продолжить работу зависит от ситуации в конкретных районах области.

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"Эти дожди задерживают завершение нашей посевной кампании. Но самая главная проблема — это военные действия, которые происходят в нашей стране. Потому что все проблемы — экономические, политические, климатические — связаны между собой", — отмечает Раиса Вожегова.

Поле засеяно пшеницей. Фото: Новини.LIVE

Из-за войны аграрные хозяйства сталкиваются с нехваткой работников, ведь значительная часть мужчин ушла защищать Украину. Дополнительные трудности создают ограничения в работе портов, которые затрудняют реализацию выращенной продукции.

"Есть проблемы с экспортом нашей продукции, поэтому цена на неё почти вдвое ниже, чем могла бы быть, а вот на дизельное топливо, удобрения и средства защиты растений цены очень высокие. Поэтому это очень мешает нашим аграриям и вовремя сеять, и получать достойный урожай", — объясняет директор Селекционно-генетического института.

Погрузка зерна в трюм сухогруза. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на задержку посевной, состояние озимых культур в Одесской области пока не вызывает серьезного беспокойства. Хозяйства, которые успели провести посев до начала дождей, уже получили неплохие всходы. В то же время перспективы поздних посевов остаются неопределенными, ведь их развитие будет зависеть от погодных условий зимой.

"А то, что еще не успели посеять, будь то поздние посевы или то, что мы еще будем досевать, пожалуй, уже будем наблюдать, как они будут развиваться. Это будет зависеть от погодных условий зимой. У нас, к сожалению, нет таких долгосрочных прогнозов, и никто не знает, как будет проходить перезимовка наших озимых культур", — отмечает эксперт.

Всходы озимых зерновых культур. Фото: Новини.LIVE

Селекция и семеноводство

После сложного аграрного сезона особое значение приобретает правильный выбор культур для выращивания на юге Украины. Ученые работают над адаптацией сельского хозяйства к новым условиям, в частности исследуют пригодность сортов для различных почв и технологий выращивания в связи с климатическими изменениями, от которых больше всего страдает регион.

"В первую очередь нужно обращать внимание на те культуры и сорта, которые засухоустойчивы и имеют более короткий период вегетации. Это скороспелые сорта, чтобы они успели созреть и дать урожай до наступления жары. Для юга Украины в первую очередь нужны засухоустойчивые сорта, скороспелые сорта и культуры, которые в нашей зоне будут давать максимальный урожай", — объясняет Раиса Анатольевна.

Поле в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

По словам ученой, дефицита посевного материала в Украине нет. Производством оригинальных семян занимаются учреждения Национальной академии аграрных наук, в частности Мироновский институт пшеницы и Селекционно-генетический институт. Их разработки предназначены для разных регионов страны.

"Те культуры и те сорта нужно выращивать из той селекции, которая находится на этой территории. Поэтому мы и испытывали и французские, и немецкие сорта, например, озимые культуры пшеницы, ячменя, но в условиях Украины на первом месте по зерновым и зернобобовым культурам стоит именно отечественная селекция. У нас есть сорта кукурузы, подсолнечника, и, конечно, конкурируют иностранные сорта, американские, они выращиваются у нас и также дают неплохие результаты", — рассказывает директор института.

Урожай пшеницы. Фото: Новини.LIVE

Отдельный вопрос — защита сортов от вредителей и болезней. Аграрии должны уделять внимание фитосанитарному состоянию озимых посевов, ведь изменения погодных условий могут способствовать активности организмов, наносящих им вред.

"Этот год показывает, что у нас достаточно влаги и достаточно высокие температуры. Если сравнить, то за полмесяца октября у нас выпало осадков в разных районах от 1,5 до 3,5 месячной нормы. И температура воздуха в этом месяце у нас на 2 градуса выше, чем среднемноголетняя. Поэтому условия благоприятны для развития таких болезней, как злаковая муха, тля, цикадки", — отмечает ученая.

Злаковая муха. Фото: AgroBase

Для борьбы с вредителями хозяйства проводят обработку посевов инсектицидами. Однако из-за высоких цен на средства защиты растений аграрии хотели бы сократить расходы на выращивание культур. Одним из направлений такой работы является предотвращение поражения растений еще на начальных этапах их развития.

"От сорта, от работы селекционеров зависит, сможем ли мы сэкономить на препаратах или нет. Потому что у нас есть селекция в институте, у нас есть инфекционные фоны, у нас есть целый отдел фитопатологии и энтомологии, который проводит очень тщательный анализ, осуществляет мониторинг, испытывает все наши сорта на инфекционных фонах именно на устойчивость к болезням, в том числе и к вредителям. Но в первую очередь мы создаем сорта, устойчивые к болезням. И если сорт устойчив к болезням, то уже на этапе обработки этих сортов препаратами от болезней мы можем сэкономить, в том числе", — объясняет Раиса Вожегова.

Всходы озимой пшеницы. Фото: Новини.LIVE

Орошение на Юге

Для хозяйств Юга Украины обеспечение полей водой остается одной из главных технологических задач. Там, где есть возможность, аграрии используют скважины и наземное капельное орошение, которое позволяет более экономно расходовать водные ресурсы.

"Ну, вы знаете, что юг Украины без орошения — а орошение — это гарантированное получение урожая, продукции. И на юге Украины орошение — это вопрос номер один. К большому сожалению, после подрыва Каховской ГЭС вопрос с орошением у нас на юге стоит очень остро", — отмечает эксперт.

Орошение поля. Фото: Новини.LIVE

Использование современных агротехнологий позволяет хозяйствам эффективнее работать на орошаемых землях. Ограниченность же водных ресурсов заставляет аграриев пересматривать подходы к земледелию, сочетая различные технологии выращивания культур в зависимости от доступности полива.

"Существуют технологии, позволяющие получать два, а иногда и три урожая в год на одном и том же поле. А в первую очередь сейчас, когда у нас нет возможности орошать все, что мы хотим, нам нужно подбирать именно засухоустойчивые культуры и сорта. И эту влагу, которая сейчас выпадает в виде дождей и осадков, нам нужно использовать очень рационально и эффективно", — объясняет директор Селекционно-генетического института.

Лужа на поле, образовавшаяся в результате дождя. Фото: Новини.LIVE

Помимо нехватки воды, серьезной проблемой для сельского хозяйства Юга Украины остается ухудшение состояния почв. К последствиям климатических изменений добавляется влияние боевых действий, в частности загрязнение земель в результате обстрелов. Это создает дополнительные риски для выращивания сельскохозяйственных культур, качества продукции и экономической стабильности хозяйств.

"Сейчас, во время войны, наши почвы страдают от снарядов, и происходит их значительное загрязнение. Мы об этом не говорим, мы этого не замечаем, но это тоже имеет место. И всё это в совокупности сказывается на качестве нашей продукции, на ведении нашего сельского хозяйства в целом и, в конечном итоге, — и на экономике хозяйства, и на обеспечении нашей продовольственной безопасности в целом", — отмечает учёная.

Воронка после попадания снаряда. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Аграрная наука во время войны

Война повлияла и на аграрные хозяйства, и на работу научных учреждений, занимающихся селекцией, восстановлением плодородия почв, технологиями орошения и механизацией. Ученые также сталкиваются с нехваткой работников, ростом стоимости топлива, удобрений и средств защиты растений. Дополнительные трудности возникают при закупках необходимых материалов из-за тендерных процедур.

"Во-первых, это нехватка финансирования, потому что мы понимаем, что сейчас в первую очередь все финансирование идет на войну, на поддержку наших военных и на оборону нашей страны. И поэтому наши науки, наши институты также страдают от нехватки финансирования. Во-вторых, мы находимся в таких же условиях, как и любое хозяйство. На наши поля тоже летят ракеты, у нас тоже есть опасность", — рассказывает Раиса Анатольевна.

Сельскохозяйственный участок. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на сложные условия, селекционная работа в Украине продолжается. Одной из задач остается поиск экономически выгодных альтернатив традиционным зерновым культурам. Это направление играет важную роль для хозяйств, которые из-за ограниченных возможностей экспорта и низких закупочных цен вынуждены пересматривать структуру производства.

"Мы подбираем такие нишевые культуры, которые, возможно, дают не такой большой урожай, но при этом очень рентабельны. Сейчас мы ищем выходы из ситуации, когда не работают порты, когда нет экспорта, а нам нужно предлагать нашим производителям что-то новое, понимаете, чтобы это было эффективно и рентабельно. Поэтому наука не стоит на месте, мы работаем", — отмечает директор Селекционно-генетического института.

Всходы озимых культур на участке. Фото: Новини.LIVE

Перспективы урожая 2027 года остаются неопределенными. По словам ученой, сильные зимние морозы могут повлиять на накопленную в почве влагу, а весной посевам будут угрожать возможные засухи и пыльные бури. Вопрос продовольственной безопасности зависит и от имеющихся запасов сельскохозяйственной продукции.

"Каким будет год, мы пока не можем сказать, но я уверена, что Украина соберет урожай при любых условиях. Я уверена, что голода у нас никогда не будет. У нас, кстати, сейчас есть запасы: многие хозяйства держат свой урожай этого года, потому что не могут его реализовать. Нет достойной, нормальной цены, нет сбыта, и поэтому урожай, скажем так, у нас в запасе", — подчеркивает Раиса Вожегова.

Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Будущее украинского агросектора

Нехватка работников, высокие производственные затраты и трудности с реализацией продукции остаются основными препятствиями для развития украинского сельского хозяйства. Эти проблемы влияют на финансовые возможности хозяйств, планирование следующих посевных кампаний и перспективы аграрного производства в целом.

"Для того чтобы наши аграрии стабильно работали, в первую очередь нужно, чтобы закончилась война. Ну, а во-вторых, я считаю, что если война закончится, то начнёт возрождаться и наша экономика. А всё это взаимосвязано", — отмечает учёная.

Работа аграриев. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на трудности, украинские аграрии продолжают обеспечивать страну зерном, а ученые работают над сохранением и повышением урожайности. По словам Раисы Вожеговой, имеющиеся запасы зерна и потенциал отечественного сельского хозяйства дают основания с оптимизмом оценивать продовольственное обеспечение страны в будущем.

"Я уверена, что и Украина, и Одесса будут с хлебом и сегодня, и в следующем году, и всегда. Я в этом даже не могу сомневаться", — подытоживает Раиса Вожегова.

Раиса Вожегова о том, будет ли хлеб. Фото: Новини.LIVE

Украинские аграрии доказали, что способны собирать высокие урожаи даже в самых сложных условиях. Но вырастить зерно — это еще полдела. Его нужно продать по достойной цене, покрыть расходы и подготовиться к следующему сезону. В Одесской области аграриям приходится ещё и приспосабливаться к капризам погоды и нехватке воды. Поэтому главное сегодня — создать условия, при которых хозяйства смогут нормально работать, зарабатывать и в дальнейшем обеспечивать страну хлебом.

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