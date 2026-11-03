Пятно нефти в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Черное море пережило несколько крупных загрязнений из-за аварий, произошедших во время войны. У побережья фиксировались утечки нефтии нефтепродуктов с поврежденных судов, а ранее на морскую среду повлияла утечка воды после разрушения Каховской ГЭС. В то же время ученые пока не могут оценить полный масштаб ущерба.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал исполняющий обязанности директора Украинского научного центра экологии моря Виктор Коморин.

Реклама

Новые случаи загрязнения моря

В этом году у побережья Черного моря произошло несколько аварийных ситуаций, которые привели к попаданию загрязняющих веществ в воду. В частности, речь идет о значительных объемах масла, а также утечках нефтепродуктов с судов, которые были повреждены в результате российских атак или покинуты экипажами.

По словам Виктора Коморина, пока невозможно точно определить, как морская экосистема отреагировала на эти события. Для этого необходимо проводить исследования непосредственно в открытом море, отбирать пробы воды, донных отложений и морских организмов.

"Как экосистема реагирует на такие воздействия, на сегодняшний день неизвестно. Поскольку для этого нам нужно выйти в море и отобрать соответствующие пробы воды, донных отложений и биоты", — пояснил эколог.

Читайте также:

Последствия разрушения Каховской ГЭС

Одним из масштабных случаев загрязнения стало попадание в Черное море большого количества мусора и загрязненной воды после разрушения Каховской ГЭС. Последствия этого события ощутило и побережье Одесской области. Тогда морская среда подверглась воздействию биогенных и токсичных веществ, а также резких изменений солености воды. Это негативно сказалось на морских организмах. В частности, по результатам исследований, погибло около 50 % мидий возрастом более трёх лет у побережья Одесской области. Коморин отмечает, что проблема не ограничивается гибелью отдельных видов. Гораздо более серьезным последствием может стать постепенное ослабление всей экосистемы.

"Экосистема постепенно теряет способность противостоять антропогенному воздействию. И не только антропогенному, но и, например, климатическим изменениям", — отметил он.

Исследование моря

В настоящее время у исследователей есть три основных источника информации о состоянии Черного моря. Это пробы воды, отобранные у побережья, спутниковые данные и математическое моделирование. Иногда военные помогают проводить отбор проб на большем расстоянии от берега. Однако этих данных недостаточно для полноценного вывода. Важнейшие процессы происходят также в центральной части моря и на шельфе, куда ученые сейчас не могут добраться из-за военных ограничений.

Эколог сравнивает имеющиеся данные с измерением температуры тела больного: они помогают увидеть общую картину, но не дают возможности поставить точный диагноз.

"Это как измерить температуру у больного. Она высокая или нормальная? А вот поставить диагноз — это уже невозможно", — пояснил Коморин.

Новые аварии могут ухудшить ситуацию

По оценке ученых, морская экосистема уже находится в нестабильном состоянии. На нее одновременно влияют последствия войны, загрязнение и климатические изменения. При этом с каждым годом ситуация становится все сложнее. Коморин отметил, что для полноценного исследования необходимы специальные суда, выход в открытое море и отбор проб по соответствующим методикам. Пока это невозможно, ученые могут опираться лишь на ограниченные данные и общие оценки.

"Существуют общие предположения, согласно которым экосистема находится в достаточно неуравновешенном состоянии. Любая последующая аварийная ситуация может ещё больше ухудшить её состояние", — подчеркнул Виктор Коморин.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 октября после сильного восточного ветра волны вновь вынесли растительное масло на различные участки песчаного пересыпа Национального природного парка "Тузловские лиманы". Ранее площадь загрязнённых участков составляла около 10 тысяч квадратных метров. Теперь, по оценке эколога, она достигла почти 100 тысяч квадратных метров.

Также Новини.LIVE писали, что в мае на побережье Черного моря в пределах Национального природного парка "Тузловские лиманы" нашли останки погибшего дельфина-азовки. Это был первый случай гибели азовки, зафиксированный в этом году на территории национального парка.