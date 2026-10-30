Стан Чорного моря: наслідки війни та загрози для одеситів

Чорне море. Фото: Новини.LIVE

Після руйнування Каховської ГЕС біля узбережжя Одещини масово гинули мідії, а в глибинах Чорного моря науковці зафіксували небезпечне підняття сірководню. І це лише частина змін, про які відомо вченим. Бойові дії, забруднення та кліматичні зміни створюють нові загрози для екосистеми. Та деякі наслідки можуть проявитися лише з часом і виявитися незворотними.

Напередодні Міжнародного дня Чорного моря, який відзначають 31 жовтня, журналісти Новини.LIVE поговорили про його стан та вплив війни з Віктором Коморіним — виконувачем обов’язків директора Українського наукового центру екології моря.

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Забруднення Чорного моря

Війна суттєво впливає на екосистему Чорного моря. Через атаки на судна у воду потрапляють олія та нафтопродукти. Одним із наймасштабніших ударів стало руйнування Каховської ГЕС, після якого до моря, зокрема біля узбережжя Одещини, потрапила величезна кількість сміття, забрудненої води, біогенних і токсичних речовин. Різкі зміни солоності також негативно вплинули на морські організми.

"Тоді було визначено, що десь біля 50% мідій, які старше трьох років біля узбережжя Одещини, загинули, але не це основне. Головне те, що екосистема поступово починає зменшувати свою здатність до того, щоб протидіяти антропогенному включенню. Ну, і, не тільки антропогенному, а і, наприклад, кліматичним змінам", — каже виконувач обов’язків директора Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін.

Віктор Коморін про забруднення Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Окрім наслідків руйнування Каховської ГЕС, додаткову загрозу для морського середовища становлять аварійні ситуації із суднами, які виникають унаслідок бойових дій. Через пошкодження суден у Чорне море потрапляють різні забруднювальні речовини.

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"Це і олія, яка у великих кількостях, небачених до цього, в море потрапила в результаті тих аварійних ситуацій, які відбулися через те, що бомбили. Потім це і вилив нафтопродуктів. Всі ми знаємо про судна, які були або залишені екіпажем, або в аварійному стані. І це, звісно, відбувалося з-за того, що були відповідні атаки на ці судна", — зазначає еколог.

Море в олії. Фото: Новини.LIVE

Через війну науковці можуть досліджувати Чорне море переважно на доступних ділянках Одеського узбережжя, де відбирають проби води та морських організмів. Іноді з цим допомагають військові. Для спостереження за рештою акваторії вчені використовують супутникові дані та математичне моделювання, однак ці методи не дозволяють повноцінно оцінити стан морського дна.

"Якщо біля узбережжя ми більш-менш зможемо дослідити, то сказати, як, наприклад, відчуває себе філофорне поле Зернова — ботаничний заказник загальнодержавного значення — ми на сьогоднішній день не знаємо. Тому що це досить далеко від узбережжя. По супутниковим картам цього не скажеш. Це потрібно досліджувати саме біля дна цих біоцинозів, які на сьогоднішній день там є. Тобто велика кількість процесів для вивчення недоступні зараз", — підкреслює Віктор Коморін.

Мартин в морі. Фото: Новини.LIVE

Екосистема Чорного моря

Занепокоєння науковців викликає загальна стійкість екосистеми Чорного моря, зокрема її здатність відновлюватися після масштабних екологічних потрясінь. Адже війна не завершується і наступні виклики можуть стати роковими для екосистеми.

"Екосистема знаходиться в досить неврівноваженому стані, що будь-яка наступна аварійна ситуація, на кшталт тої, що була з Каховською ГЕС, спричинить вже незворотні процеси. Після Каховської ГЕС екосистема поступово повернулася в фонові свої значення. Що буде відбуватися далі – це питання", — говорить еколог.

Супутникове фото. Каховська ГЕС. 6 червня 2023 року. Фото: Maxar Technologies/REUTERS

Екологічні показники повертаються до звичних значень, але це не свідчить про повне відновлення морського середовища. Потрапляння токсичних речовин, зміни складу води та інші наслідки бойових дій порушують умови існування морських видів, змінюють їхню чисельність і впливають на функціонування всієї екосистеми. Внаслідок такої шкоди цілком імовірна втрата здатності до самовідновлення моря і тоді вже без втручання людини не обійтись.

"А це зміна структурно-функціональних характеристик екосистеми. Коли сама екосистема вже не здатна сама себе відновлювати, коли живе починає гинути, коли змінюються настільки біорізноманіття. Стан морських вод настільки змінюється, що вже не можна вийти на попередній рівень стану екосистеми. Тобто він буде на якомусь іншому стану, значно гіршому за екологічними властивостями, за екологічними показниками", — розповідає виконувач обов’язків директора Українського наукового центру екології моря.

Риба та дельфіни

На початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, в Чорному морі фіксували значну кількість випадків загибелі та викидання дельфінів на берег. Серед можливих причин масової загибелі дельфінів був і вплив бойових дій. Щоб встановити достеменні причини їхньої загибелі, науковці досліджували тканини та внутрішні органи тварин. Частину відібраних зразків також передали до європейських лабораторій для проведення аналізів.

"Результат цих аналізів свідчить про те, що не може сказати одностайно, що саме війна вплинула на смерть цих дельфінів. Скоріше за все це був комплекс явищ, як природних, так і антропогенних — ну як-от війна. Тобто це не однозначно якийсь там вибух, наприклад, яким могло пошкодити внутрішнє вухо дельфіна. Ні, це загалом та ситуація, яка склалася в результаті військових дій взагалі", — зауважує експерт.

Загиблий дельфін-азовка на узбережжі Одеської області . Фото: Іван Плачков

Ситуація з рибними запасами Чорного моря також залишається невизначеною. Через обмеження промислового рибальства під час війни чисельність окремих видів риб могла зрости, однак підтвердити це науковці поки не можуть. Для оцінки реальних запасів промислових видів необхідні комплексні дослідження, які Україна разом з іншими чорноморськими країнами планувала провести ще до початку повномасштабного вторгнення.

"На початку 2022 року, ще до початку цих крупномасштабних агресій Російської Федерації, ми планували на нашому судні "Борис Александров", разом з Грузією, Туреччиною, Болгарією та Румунією здійснити велику експедицію по всьому Чорному морю, щоб дослідити запас всіх промислових видів риб, які існують. Кожна держава виділяла певні кошти для того, щоб дослідити це в межах своїх вод, а вже потім об'єднати всі дослідження за одною методикою, на одному судні", — каже виконувач обов’язків директора Українського наукового центру екології моря.

Науково-дослідне судно "Борис Александров". Фото: Радіо Свобода

Потепління Чорного моря

Кліматичні зміни впливають на Чорне море через підвищення температури води, а також зачіпають низку природних процесів, зокрема коливання рівня моря та зміну погодних умов. Однак через регіональні особливості Чорноморського басейну ці процеси можуть відрізнятися від загальних тенденцій у Світовому океані.

"Але ми явно бачимо, що змінилася циркуляція вітрова. Ми явно бачимо, що змінилася рівень опадів. Ми явно бачимо, що змінилася сезонна мінливість. Вона зараз на місяць далі проходить, ніж це було раніше. Змінилися течії, змінилися круговороти, які є в Чорному морі, змінилися рівень основного чорноморської течії, тобто це великомасштабна течія, яка проходить через все Чорне море", — коментує еколог Віктор Коморін.

Узбережжя моря. Фото: Новини.LIVE

Зміни клімату позначаються і в глибинних шарах Чорного моря. Зокрема, водообміну та надходження органічних речовин можуть впливати на розподіл кисню й сірководню, від якого залежать умови існування морських організмів. Певні ознаки таких процесів науковці виявили ще під час експедицій до початку повномасштабного вторгнення.

"Через центральну частину моря, від Одеси до Батумі, ми досліджували центральну частину Чорного моря у тому числі. І ми побачили, що, наприклад, сірководень, який раніше був на глибинах 100-120 метрів, ми його знайшли на 60 метрах в одній з точок. Тобто він піднявся. І піднявся він не тільки тому, що в нього є підпорка знизу, саме органічна речовина, яка потрапляє сюди з різних джерел", — роз’яснює експерт.

Піна на морі. Фото: Новини.LIVE

Особливість Чорного моря полягає в тому, що більшість морських організмів може існувати лише у верхніх шарах води, насичених киснем. На більших глибинах переважає сірководневе середовище, непридатне для життя риб та багатьох інших видів. Через такі природні особливості біорізноманіття Чорного моря і без того обмежене, а поєднання кліматичних змін із наслідками війни створює додаткові загрози для морських мешканців.

"В Чорному морі ми налічимо десь 5 тисяч видів живих організмів, а в Середземному, наприклад, 15 тисяч. Тобто видове різноманіття і так воно слабеньке у нас. Якщо впливає як антропогенний вплив, наприклад, війна у тому числі, так і кліматична складова, то воно ще менше становиться, ніж то було напередодні", — стверджує виконуючий обов’язки директора Українського наукового центру екології моря.

Медуза на березі. Фото: Новини.LIVE

Цвітіння води

Одним із помітних наслідків забруднення Чорного моря є цвітіння води. Це явище пов’язане з евтрофікацією — надмірним надходженням поживних речовин, які за сприятливої температури та солоності спричиняють активне розмноження фітопланктону. Через це вода може набувати зеленого, бурого або червонуватого відтінку. Війна створює додаткові умови для розвитку цього процесу.

"Починаючи від того, що, наприклад, в результаті обстрілів можуть не працювати станції біологічної очистки. Це можуть бути річкові стоки. Так, наприклад, в 2023 році, велика кількість річкових вод потрапила тоді в Чорне море і принесла дуже велику кількість органічних речовин, які моментально спричинили цвітіння води. Якщо це раніше було десь в серпні, вересні, то тоді воно почалося в червні, тобто на кілька місяців раніше", — констатує експерт.

Водорослі на одному з пляжів Одеси. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-західного округу

Затонулі судна

На початку повномасштабного вторгнення поблизу острова Зміїний затонуло чимало суден і літаків. У них могли залишитися запаси пального, які через пошкодження поступово потрапляють у море. У 2025 році після аварії в Керченській протоці нафтопродукти почали виявляти вздовж узбережжя від Дунаю до Очакова. Щоб з’ясувати походження забруднення та перевірити його можливий зв’язок із затонулою технікою, науковці дослідили склад речовин і відстежили їхнє поширення морем.

"Виявилося, що це нафтопродукти з чотирьох або навіть п'яти джерел. Потім зробили математичне моделювання, діагностичне, тобто це зворотній прогноз. Одне, коли ми знаємо вітер наперед і робимо розрахунки, щоб дізнатися, куди воно принесе, а діагностичне — маючи дані щодо вітру, який був, щодо течі і хвилі, які були, зробити зворотні розрахунки. І виявилося, що з 90% ймовірністю джерела знаходяться біля острова Зміїний", — відзначає Віктор Коморін.

Нафтові плями на пляжі. Фото: t.me/crimeanwind

Наслідки війни для Чорного моря не зникнуть одразу після завершення бойових дій. Затонулі судна, накопичені токсичні речовини та порушення природних процесів можуть ще десятиліттями впливати на морське середовище. Водночас справжні масштаби екологічної шкоди досі залишаються невідомими, а без повноцінних наукових досліджень неможливо визначити, яких заходів потребуватиме відновлення екосистеми. Тому після завершення війни важливо буде відновити морські експедиції, щоб оцінити завдану шкоду та не допустити подальшої втрати біорізноманіття Чорного моря.

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