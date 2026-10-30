Состояние Черного моря: последствия войны и угрозы для одесситов

Черное море. Фото: Новини.LIVE

После разрушения Каховской ГЭС у побережья Одесской области массово гибли мидии, а в глубинах Чёрного моря учёные зафиксировали опасное повышение уровня сероводорода. И это лишь часть изменений, о которых известно учёным. Боевые действия, загрязнение и климатические изменения создают новые угрозы для экосистемы. Но некоторые последствия могут проявиться только со временем и оказаться необратимыми.

Накануне Международного дня Черного моря, который отмечается 31 октября, журналисты Новини.LIVE поговорили о его состоянии и влиянии войны с Виктором Комориным — исполняющим обязанности директора Украинского научного центра экологии моря.

Реклама

Загрязнение Чёрного моря

Война существенно влияет на экосистему Черного моря. Из-за атак на суда в воду попадают нефть и нефтепродукты. Одним из самых масштабных ударов стало разрушение Каховской ГЭС, после чего в море, в частности у побережья Одесской области, попало огромное количество мусора, загрязненной воды, биогенных и токсичных веществ. Резкие изменения солености также негативно повлияли на морские организмы.

"Тогда было установлено, что около 50 % мидий старше трех лет у побережья Одесской области погибли, но это не главное. Главное в том, что экосистема постепенно теряет способность противостоять антропогенному воздействию. Ну, и не только антропогенному, но и, например, климатическим изменениям", — говорит исполняющий обязанности директора Украинского научного центра экологии моря Виктор Коморин.

Виктор Коморин о загрязнении Чёрного моря. Фото: Новини.LIVE

Помимо последствий разрушения Каховской ГЭС, дополнительную угрозу для морской среды представляют аварийные ситуации с судами, возникающие в результате боевых действий. Из-за повреждений судов в Черное море попадают различные загрязняющие вещества.

Читайте также:

"Это и нефть, которая в больших количествах, невиданных до этого, попала в море в результате тех аварийных ситуаций, которые произошли из-за бомбардировок. Затем это и разлив нефтепродуктов. Все мы знаем о судах, которые были либо брошены экипажем, либо находятся в аварийном состоянии. И это, конечно, происходило из-за того, что на эти суда наносились соответствующие удары", — отмечает эколог.

Море в нефти. Фото: Новини.LIVE

Из-за войны ученые могут исследовать Черное море преимущественно на доступных участках Одесского побережья, где отбирают пробы воды и морских организмов. Иногда в этом помогают военные. Для наблюдения за остальной акваторией ученые используют спутниковые данные и математическое моделирование, однако эти методы не позволяют полноценно оценить состояние морского дна.

"Если у побережья мы более или менее сможем провести исследования, то сказать, как, например, чувствует себя филлофорное поле Зернова — ботанический заказник общегосударственного значения — мы на сегодняшний день не знаем. Потому что оно находится довольно далеко от побережья. По спутниковым картам этого не скажешь. Это нужно исследовать именно у дна этих биоцинозов, которые на сегодняшний день там есть. То есть большое количество процессов для изучения недоступны сейчас", — подчеркивает Виктор Коморин.

Мартин в море. Фото: Новини.LIVE

Экосистема Чёрного моря

Беспокойство ученых вызывает общая устойчивость экосистемы Черного моря, в частности ее способность восстанавливаться после масштабных экологических потрясений. Ведь война не заканчивается, и последующие вызовы могут стать роковыми для экосистемы.

"Экосистема находится в достаточно неуравновешенном состоянии, так что любая последующая аварийная ситуация, подобная той, что произошла с Каховской ГЭС, вызовет уже необратимые процессы. После Каховской ГЭС экосистема постепенно вернулась к своим фоновым показателям. Что будет происходить дальше — это вопрос", — говорит эколог.

Спутниковое фото. Каховская ГЭС. 6 июня 2023 года. Фото: Maxar Technologies/REUTERS

Экологические показатели возвращаются к привычным значениям, но это не свидетельствует о полном восстановлении морской среды. Попадание токсичных веществ, изменения состава воды и другие последствия боевых действий нарушают условия существования морских видов, изменяют их численность и влияют на функционирование всей экосистемы. В результате такого ущерба вполне вероятен утрата способности моря к самовосстановлению, и тогда уже без вмешательства человека не обойтись.

"А это изменение структурно-функциональных характеристик экосистемы. Когда сама экосистема уже не способна самостоятельно восстанавливаться, когда живые организмы начинают гибнуть, когда настолько меняется биоразнообразие. Состояние морских вод настолько меняется, что уже невозможно вернуться к прежнему уровню экосистемы. То есть она будет находиться в каком-то другом состоянии, значительно худшем по экологическим свойствам и экологическим показателям", — рассказывает исполняющий обязанности директора Украинского научного центра экологии моря.

Рыба и дельфины

В начале полномасштабного вторжения, в 2022 году, в Черном море фиксировалось значительное количество случаев гибели и выброса дельфинов на берег. Среди возможных причин массовой гибели было и воздействие боевых действий. Чтобы установить истинные причины их гибели, ученые исследовали ткани и внутренние органы животных. Часть отобранных образцов также передали в европейские лаборатории для проведения анализов.

"Результаты этих анализов свидетельствуют о том, что нельзя однозначно утверждать, что именно война повлияла на гибель этих дельфинов. Скорее всего, это был комплекс явлений, как природных, так и антропогенных — ну, например, война. То есть это не однозначно какой-то там взрыв, например, который мог повредить внутреннее ухо дельфина. Нет, это в целом та ситуация, которая сложилась в результате военных действий в целом", — отмечает эксперт.

Погибший дельфин-азовка на побережье Одесской области. Фото: Иван Плачков

Ситуация с рыбными запасами Черного моря также остается неопределенной. Из-за ограничений промышленного рыболовства во время войны численность отдельных видов рыб могла увеличиться, однако подтвердить это ученые пока не могут. Для оценки реальных запасов промысловых видов необходимы комплексные исследования, которые Украина вместе с другими черноморскими странами планировала провести ещё до начала полномасштабного вторжения.

"В начале 2022 года, ещё до начала этих крупномасштабных агрессий со стороны Российской Федерации, мы планировали на нашем судне "Борис Александров" совместно с Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией провести крупную экспедицию по всему Черному морю, чтобы изучить запасы всех существующих промысловых видов рыб. Каждая страна выделяла определенные средства для того, чтобы провести исследования в пределах своих вод, а уже затем объединить все исследования по единой методике на одном судне",— говорит исполняющий обязанности директора Украинского научного центра экологии моря.

Научно-исследовательское судно "Борис Александров". Фото: Радио Свобода

Потепление Черного моря

Климатические изменения влияют на Черное море из-за повышения температуры воды, а также затрагивают ряд природных процессов, в частности колебания уровня моря и изменение погодных условий. Однако из-за региональных особенностей Черноморского бассейна эти процессы могут отличаться от общих тенденций в Мировом океане.

"Но мы явно видим, что изменилась циркуляция ветров. Мы явно видим, что изменился уровень осадков. Мы явно видим, что изменилась сезонная изменчивость. Сейчас она проходит на месяц позже, чем раньше. Изменились течения, изменились круговороты, которые есть в Чёрном море, изменился уровень основного чёрноморского течения, то есть это крупномасштабное течение, которое проходит через всё Чёрное море", — комментирует эколог Виктор Коморин.

Побережье моря. Фото: Новини.LIVE

Изменения климата сказываются и на глубинных слоях Черного моря. В частности, водообмен и поступление органических веществ могут влиять на распределение кислорода и сероводорода, от которых зависят условия существования морских организмов. Определенные признаки таких процессов ученые обнаружили еще во время экспедиций до начала полномасштабного вторжения.

"Мы исследовали, в том числе, центральную часть Черного моря — от Одессы до Батуми. И мы увидели, что, например, сероводород, который раньше находился на глубине 100–120 метров, мы обнаружили на глубине 60 метров в одной из точек. То есть он поднялся. И поднялся он не только потому, что у него есть подпорка снизу — именно органическое вещество, которое попадает сюда из различных источников", — поясняет эксперт.

Пена на море. Фото: Новини.LIVE

Особенность Чёрного моря заключается в том, что большинство морских организмов может существовать только в верхних слоях воды, насыщенных кислородом. На больших глубинах преобладает сероводородная среда, непригодная для жизни рыб и многих других видов. Из-за таких природных особенностей биоразнообразие Черного моря и без того ограничено, а сочетание климатических изменений с последствиями войны создает дополнительные угрозы для морских обитателей.

"В Чёрном море мы насчитаем около 5 тысяч видов живых организмов, а в Средиземном, например, 15 тысяч. То есть видовое разнообразие у нас и так невелико. Если на него влияют как антропогенные факторы, например, в том числе война, так и климатическая составляющая, то оно становится ещё меньше, чем было ранее", — утверждает исполняющий обязанности директора Украинского научного центра экологии моря.

Медуза на берегу. Фото: Новини.LIVE

Цветение воды

Одним из заметных последствий загрязнения Чёрного моря является цветение воды. Это явление связано с эвтрофикацией — чрезмерным поступлением питательных веществ, которые при благоприятной температуре и солености вызывают активное размножение фитопланктона. Из-за этого вода может приобретать зеленый, бурый или красноватый оттенок. Война создает дополнительные условия для развития этого процесса.

"Начиная с того, что, например, в результате обстрелов могут не работать станции биологической очистки. Это могут быть речные стоки. Так, например, в 2023 году большое количество речных вод попало тогда в Черное море и принесло очень большое количество органических веществ, которые моментально вызвали цветение воды. Если раньше это происходило где-то в августе, сентябре, то тогда оно началось в июне, то есть на несколько месяцев раньше", — констатирует эксперт.

Водоросли на одном из пляжей Одессы. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа

Затонувшие суда

В начале полномасштабного вторжения вблизи острова Змеиный затонуло немало судов и самолетов. В них могли остаться запасы топлива, которые из-за повреждений постепенно попадают в море. В 2025 году после аварии в Керченском проливе нефтепродукты начали обнаруживать вдоль побережья от Дуная до Очакова. Чтобы выяснить происхождение загрязнения и проверить его возможную связь с затонувшей техникой, ученые исследовали состав веществ и отследили их распространение по морю.

"Оказалось, что это нефтепродукты из четырёх или даже пяти источников. Затем провели математическое моделирование — диагностическое, то есть обратный прогноз. Одно — когда мы заранее знаем ветер и делаем расчеты, чтобы узнать, куда он занесет загрязнение, а диагностическое — имея данные о том, какой был ветер, о течениях и волнах, сделать обратные расчеты. И оказалось, что с вероятностью 90% источники находятся возле острова Змеиный", — отмечает Виктор Коморин.

Нефтяные пятна на пляже. Фото: t.me/crimeanwind

Последствия войны для Чёрного моря не исчезнут сразу после завершения боевых действий. Затонувшие суда, накопленные токсичные вещества и нарушение естественных процессов могут ещё десятилетиями влиять на морскую среду. В то же время истинные масштабы экологического ущерба до сих пор остаются неизвестными, а без полноценных научных исследований невозможно определить, какие меры потребуются для восстановления экосистемы. Поэтому после окончания войны будет важно возобновить морские экспедиции, чтобы оценить нанесенный ущерб и не допустить дальнейшей утраты биоразнообразия Черного моря.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о последствиях разлива подсолнечного масла на побережье Одесской области после российского удара по порту Черноморска. Загрязнение достигло заповедных территорий «Тузловских лиманов» и продолжило распространяться вдоль берега.

Также Новини.LIVE рассказывали о появлении арктических птиц на побережье Одесской области. Белых побережников заметили в районе Тузловских лиманов во время сезонной миграции.