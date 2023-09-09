Старт посевной в Одесской области

Аграрии в поле. Фото: Новини.LIVE

Жатва 2023-го завершилась. Одесчина — лидер по сбору урожая этого года. Несмотря на войну, аграрии региона уже приступили к новой посевной. Впрочем, из-за отсутствия влаги вынуждены были остановить работу.

С какими вызовами имеют дело агропредприятия Одесчины, когда враг ежедневно бьет по портовой инфраструктуре и местам хранения урожая, а самое главное — не угрожает ли Украине дефицит продуктов и хлеба?

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Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

Жатва-2023: результаты Одесчины

Несмотря на вражеские удары по продовольственным складам, базам, элеваторам, производственным мощностям, несмотря на варварские усилия спровоцировать в Украине перебои с продовольствием и голод, аграрии Одесчины выходят в поля и работают 24 часа 7 дней в неделю. Алла Стоянова убеждена, что такая аграрная устойчивость работников поля в условиях войны — это настоящий подвиг, благодаря которому перед Украиной не стоит проблема голода.

Алла Стоянова о результатах посевной. Фото: Новини.LIVE

"Наибольший намолот остается за Одесчиной — 3,2 млн тонн с площади 1 млн га. Урожайность зерновых составила 31,5 ц/га, что больше прошлогоднего показателя на 6,0 ц/га, валовой сбор зерна превысил показатель 2022 года на 730 тыс. тонн. Сейчас на Одесчине идет сбор технических культур, в частности подсолнечника, и ждем кукурузу (по прогнозам 800 тысяч тонн). Это по результатам даст нам показатель 4 млн тонн зерновых по Одесской области", — проинформировала Алла Стоянова.

Вызовы перед аграриями

Сегодня аграрии Одесчины имеют дело с несколькими вызовами: в первую очередь, это климатические условия и отсутствие влаги. Что, конечно, может сказаться уже на будущем урожае.

Алла Стоянова об аграрном фронте. Фото: Новини.LIVE

"Мы сейчас заходим в посевную в следующем году, а влаги нет. Аграрии региона активно начали засеивать поля озимым рапсом, но пришлось остановиться, пока не будет влаги. До посева пшеницы еще есть сроки, поэтому надеемся, что дожди все-таки не минуют нашу область. Еще одним вызовом является нехватка рабочей силы. Сегодня наблюдаем, что в поле вышли женщины и овладевают профессиями комбайнеров и процессами точного высева, разбираются в агрономии. И такая тенденция наблюдается", — отметила Алла Стоянова.

Места для хранения урожая

Несмотря на то, что враг бьет почти ежедневно по агропредприятиям нашей области, Одесская область обеспечена местами для хранения зерновых. По состоянию на сегодняшний день у региона 7,5 млн тонн мощностей.

Сбор урожая. Фото: Новини.LIVE

"К сожалению, мы имеем очень серьезные повреждения сельскохозяйственной инфраструктуры, погибших и пострадавших среди людей. Это, безусловно, очень негативно отражается и на экономике, и на настроениях людей. И эти удары, к сожалению, уменьшают наши площади хранения зерна", — рассказала директор Департамента аграрной политики.

Прогнозы посевной на 2023-2024 годы

В Одесской области аграрии полностью обеспечены горюче-смазочными материалами. Также они увеличили места хранения горючего. Что касается семян, то область имеет собственную селекцию, институции, учреждения, предприятия, выращивающие семенной фонд.

Работа в поле. Фото: Новини.LIVE

"Мы еще и обеспечиваем семенами и другие регионы. У нас может стать проблема с семенами для посева яровых культур, потому что именно кукуруза и подсолнечник — это преимущественно импортные семена и требуют больших денег", — отметила Алла Стоянова.

Проекты восстановления орошения

Учитывая, что последние несколько лет Одесская область страдает от нехватки влаги, в регионе начали реализовывать ряд проектов, направленных на влагообеспечение почв.

Алла Стоянова об орошении. Фото: Новини.LIVE

"Сейчас мы имеем стратегический документ — Национальная программа орошения и дренажа. По оценкам экспертов, по состоянию на сегодняшний день почти 19 млн га земли нуждаются в дополнительной влаге, идет тенденция влагообеспечения. В рамках нашей национальной стратегии у нас есть план мероприятий, согласно которым Украина должна нарастить потенциал оросительных земель почти 1 млн га и дренажных земель около 500 га", — проинформировала Алла Стоянова.

По ее словам, на средства областного бюджета уже разработаны собственные проекты по влагообеспечению. Также в Одесской области при поддержке UAFATA EIB реализуется международный проект по восстановлению орошения, в частности, в Суворовской и Нагорнянской водных системах.

"Главная цель проекта — содействие устойчивому производству в рамках модернизации и развития систем малого орошения в условиях изменения климата для поддержки малого и среднего бизнеса и развития сельских территорий", — подчеркнула Алла Стоянова.

Проблемы с мелиорацией в южных районах начались с разрушением Измаильского консервного завода (в то время крупнейшего в Европе), следствием стала деградация овощеводства. Работа Департамента по привлечению новых инвесторов может стать мощным стимулом развития мелиорации и возобновления орошаемого земледелия. Поэтому процесс модернизации орошаемых систем Одесчины необходимо внедрять согласно лучшим мировым практикам не только в техническом плане, но и тщательном управленческом менеджменте.