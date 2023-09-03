Одещина серед лідерів з намелу зернових

Збирання зерна у полі. Фото ілюстративне: google.com

Аграрії України намолотили понад 33 млн тонн нового врожаю. Одеська область серед лідерів з намелу зернових.

Про це повідомила директорка Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

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За її словами, аграріями Одещини зібрано 3207,6 тис. тонн зерна з площі 1019,8 тис. га. Урожайність зернових становила 31,5 ц/га, що більше тогорічного показника на 6,0 ц/га.

"Українські аграрії — герої, які, попри все, продовжують обробляти поля та піклуватися про продовольче майбутнє України та світу, тримаючи аграрний фронт. Вдячна кожному! Пишаюсь кожним!" — повідомила Стоянова.

Скільки зібрали зернових

пшениці обмолочено 4,7 млн га, (врожайність — 47,2 ц/га), намолочено 22,1 млн тонн;

ячменю обмолочено 1,4 млн га (врожайність — 38,8 ц/га), намолочено 5,8 млн тонн;

гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність — 25 ц/га), намолочено 385,7 тис. тонн;

гречки обмолочено 19,8 тис. га (врожайність — 14 ц/га), намолочено 27,7 тис. тонн;

проса обмолочено 16,7 тис. га (врожайність — 20,4 ц/га), намолочено 34,1 тис. тонн;

інших зернових та зернобобових культур обмолочено 265,3 тис. га, намолочено 785,4 тис. тонн.

Також триває збір олійних культур:

ріпаку намолочено 4 млн тонн насіння (врожайність — 28,7 ц/га), обмолочено на площі 1,4 млн га;

соняшника намолочено 49,4 тис. тонн насіння (врожайність — 19,3 ц/га), збір проведено на площі 25,6 тис. га;

сої намолочено 30,6 тис. тонн (врожайність — 27,3 ц/га), площа збору становить 11,2

Нагадаємо, за перше півріччя 2023 року в Одеській області значно збільшилася кількість експортних операцій. З українських портів вирушив товар до 166 країн світу.