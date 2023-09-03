Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесчина среди лидеров по намолу зерновых: сколько всего собрали arrow

Одесчина среди лидеров по намолу зерновых: сколько всего собрали

3 сентября 2023 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесщина среди лидеров по намелу зерновых
Уборка зерна в поле. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Аграрии Украины намолотили более 33 млн тонн нового урожая. Одесская область среди лидеров по намолу зерновых.

Об этом сообщила директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

Читайте также:

По ее словам, аграриями Одесчины собрано 3207,6 тыс. тонн зерна с площади 1019,8 тыс. га. Урожайность зерновых составила 31,5 ц/га, что больше показателя на 6,0 ц/га.

"Украинские аграрии — герои, которые, несмотря ни на что, продолжают обрабатывать поля и заботиться о продовольственном будущем Украины и мира, держа аграрный фронт. Благодарна каждому! Горжусь каждым!" — сообщила Стоянова.

Сколько собрали зерновых

  • пшеницы обмолочено 4,7 млн га, (урожайность — 47,2 ц/га), намолочено 22,1 млн тонн;
  • ячменя обмолочено 1,4 млн га (урожайность — 38,8 ц/га), намолочено 5,8 млн тонн;
  • гороха обмолочено 154 тыс. га (урожайность — 25 ц/га), намолочено 385,7 тыс. тонн;
  • гречихи обмолочено 19,8 тыс. га (урожайность — 14 ц/га), намолочено 27,7 тыс. тонн;
  • проса обмолочено 16,7 тыс. га (урожайность — 20,4 ц/га), намолочено 34,1 тыс. тонн;
  • других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 265,3 тыс. га, намолочено 785,4 тыс. тонн.

Также идет сбор масличных культур:

  • рапса намолочено 4 млн тонн семян (урожайность — 28,7 ц/га), обмолочено на площади 1,4 млн га;
  • подсолнечника намолочено 49,4 тыс. тонн семян (урожайность — 19,3 ц/га), сбор произведен на площади 25,6 тыс. га;
  • сои намолочено 30,6 тыс. тонн (урожайность — 27,3 ц/га), площадь сбора составляет 11,2

Напомним, за первое полугодие 2023 года в Одесской области значительно увеличилось количество экспортных операций. Из украинских портов отправился товар в 166 стран мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз