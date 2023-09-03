Одесщина среди лидеров по намелу зерновых

Уборка зерна в поле. Фото иллюстративное: google.com

Аграрии Украины намолотили более 33 млн тонн нового урожая. Одесская область среди лидеров по намолу зерновых.

Об этом сообщила директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

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По ее словам, аграриями Одесчины собрано 3207,6 тыс. тонн зерна с площади 1019,8 тыс. га. Урожайность зерновых составила 31,5 ц/га, что больше показателя на 6,0 ц/га.

"Украинские аграрии — герои, которые, несмотря ни на что, продолжают обрабатывать поля и заботиться о продовольственном будущем Украины и мира, держа аграрный фронт. Благодарна каждому! Горжусь каждым!" — сообщила Стоянова.

Сколько собрали зерновых

пшеницы обмолочено 4,7 млн га, (урожайность — 47,2 ц/га), намолочено 22,1 млн тонн;

ячменя обмолочено 1,4 млн га (урожайность — 38,8 ц/га), намолочено 5,8 млн тонн;

гороха обмолочено 154 тыс. га (урожайность — 25 ц/га), намолочено 385,7 тыс. тонн;

гречихи обмолочено 19,8 тыс. га (урожайность — 14 ц/га), намолочено 27,7 тыс. тонн;

проса обмолочено 16,7 тыс. га (урожайность — 20,4 ц/га), намолочено 34,1 тыс. тонн;

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 265,3 тыс. га, намолочено 785,4 тыс. тонн.

Также идет сбор масличных культур:

рапса намолочено 4 млн тонн семян (урожайность — 28,7 ц/га), обмолочено на площади 1,4 млн га;

подсолнечника намолочено 49,4 тыс. тонн семян (урожайность — 19,3 ц/га), сбор произведен на площади 25,6 тыс. га;

сои намолочено 30,6 тыс. тонн (урожайность — 27,3 ц/га), площадь сбора составляет 11,2

Напомним, за первое полугодие 2023 года в Одесской области значительно увеличилось количество экспортных операций. Из украинских портов отправился товар в 166 стран мира.