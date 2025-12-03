В Одессе почтили память погибших защитников Украины - фоторепортаж с акции "Минута молчания"

Участники акции возле вокзала. Фото: Анастасия Лукашок

В понедельник, 3 декабря, в разных районах Одессы провели акцию "Минута молчания". Люди собрались, чтобы вспомнить всех, кто отдал жизнь в войне с Россией. Родные павших и неравнодушные горожане пришли с флагами и табличками и напомнили, как важно помнить о тех, кто защищает страну. К молчаливой минуте присоединялись и прохожие.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

Реклама

Читайте также:

Минута молчания в Одессе

Участники выстроились возле железнодорожного вокзала и на перекрестке проспекта Владимира Великого и улицы Давида Ойстраха в Пересыпском районе. Главная цель инициативы — напомнить, что военные ежедневно защищают страну и платят за это самую высокую цену.

Люди с флагами в руках. Фото: Анастасия Лукашок

Организатор акции с картонкой в руках. Фото: Анастасия Лукашок

Организаторы акции призывают горожан на мгновение остановиться, чтобы почтить память погибших героев. Люди держали в руках украинские флаги, портреты павших защитников и плакаты.

Женщины держат плакаты в руках. Фото: Анастасия Лукашок

Участники акции возле вокзала. Фото: Анастасия Лукашок

Минута молчания в Украине

Эта традиция действует с марта 2022 года в соответствии с указом президента. Ежедневно в 9:00 во всех регионах страны люди останавливаются, чтобы отдать дань уважения тем, кто погиб за свободу и независимость Украины.

Участницы акции с табличками. Фото: Анастасия Лукашок

Женщины с флагами и табличками. Фото: Анастасия Лукашок

Участницы акции в Пересипском районе. Фото: Людмила

Напомним, мы сообщали, что во Львове напомнили о пленных. Также мы писали, что в Одессе ввели новую систему на светофорах, которая поможет напоминать о павших героях.