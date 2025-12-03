В Одесі вшанували пам’ять загиблих захисників України — фоторепортаж з акції “Хвилина мовчання”

Учасники акції біля вокзалу. Фото: Анастасія Лукашок

У понеділок, 3 грудня, в різних районах Одеси провели акцію "Хвилина мовчання". Люди зібралися, щоб згадати всіх, хто віддав життя у війні з Росією. Рідні полеглих та небайдужі містяни прийшли з прапорами й табличками та нагадали, як важливо пам’ятати про тих, хто захищає країну. До мовчазної хвилини долучалися і перехожі.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

Реклама

Читайте також:

Хвилина мовчання в Одесі

Учасники вишикувалися біля залізничного вокзалу та на перехресті проспекту Володимира Великого і вулиці Давида Ойстраха в Пересипському районі. Головна мета ініціативи — нагадати, що військові щодня боронять країну та платять за це найвищу ціну.

Люди з прапорами в руках. Фото: Анастасія Лукашок

Організаторка акції з картонкою в руках. Фото: Анастасія Лукашок

Організатори акції закликають містян на мить зупинитися, аби вшанувати пам’ять загиблих героїв. Люди тримали в руках українські прапори, портрети полеглих захисників та плакати.

Жінки тримають плакати в руках. Фото: Анастасія Лукашок

Учасники акції біля вокзалу. Фото: Анастасія Лукашок

Хвилина мовчання в Україні

Ця традиція діє з березня 2022 року відповідно до указу президента. Щодня о 9:00 в усіх регіонах країни люди зупиняються, щоб віддати шану тим, хто загинув за свободу й незалежність України.

Учасниці акції з табличками. Фото: Анастасія Лукашок

Жінки з прапорами та табличками. Фото: Анастасія Лукашок

Учасниці акції у Пересипському районі. Фото: Людмила

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Львові нагадали про полонених. Також ми писали, що в Одесі ввели нову систему на світлофорах, яка допоможе нагадувати про полеглих героїв.