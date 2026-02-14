Графики отключения света в Одессе 15 февраля - ДТЭК

Дома в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 15 февраля, в части Одесской области будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. В то же время в Одессе после последних ударов по энергетической инфраструктуре ситуация остается сложной поэтому в городе действуют аварийные отключения.

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в Одесском регионе уже более двух месяцев действуют аварийные отключения света. Во время которых стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не работают, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию. Больше всего перебоев со светом сейчас фиксируют в части Киевского, Приморского и Хаджибейского районов.

Какие районы Одесской области в сложной ситуации

Нагрузка на сети растет и в области. Больше всего проблем наблюдается в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах. В часы пикового потребления значительная часть жителей может одновременно оставаться без электроэнергии. Энергетики объясняют, что пока продолжаются ремонтные работы, полностью стабилизировать систему невозможно.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет ни одной электростанции, которую бы не повредили россияне. В то же время у нас нет и достаточно ракет для противовоздушной обороны.

Также мы писали, что обстрелы вызвали сложную ситуацию во всех регионах, однако больше всего после атак пострадали Одесская, Николаевская, Днепропетровская области и Киев.