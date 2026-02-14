Відео
Головна Одеса Відключення світла в Одесі — що буде з графіками завтра

Відключення світла в Одесі — що буде з графіками завтра

Дата публікації: 14 лютого 2026 20:20
Графіки відключення світла в Одесі 15 лютого — ДТЕК
Будинки в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 15 лютого, в частині Одещини діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Водночас в Одесі після останніх ударів по енергетичній інфраструктурі ситуація залишається складною тому у місті діють аварійні відключення.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в Одеському регіоні уже понад два місяці діють аварійні відключення світла. Під час яких стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не працюють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. Найбільше перебоїв зі світлом наразі фіксують у частині Київського, Приморського та Хаджибейського районів.

Які райони Одещини у складній ситуації

Навантаження на мережі зростає і в області. Найбільше проблем спостерігається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах. У години пікового споживання значна частина мешканців може одночасно залишатися без електроенергії. Енергетики пояснюють, що поки тривають ремонтні роботи, повністю стабілізувати систему неможливо.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає жодної електростанції, яку б не пошкодили росіяни. Водночас у нас немає й достатньо ракет для протиповітряної оборони.

Також ми писали, що обстріли спричинили складну ситуацію у всіх регіонах, однак найбільше після атак постраждали Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська області та Київ.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
