Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отключение света в Одессе — как будут действовать графики завтра

Отключение света в Одессе — как будут действовать графики завтра

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 20:46
Отключение света 21 января: графики по Украине и аварии в Одессе
Ночная улица Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 21 января, во всех регионах Украины будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии и ограничения потребляемой мощности. Самая сложная ситуация сохраняется в Одесской области. Из-за повреждения электросетей в ряде районов, в частности в Одессе, энергетики вынужденно будут применять аварийные отключения света. В тех населенных пунктах, где техническая ситуация позволяет, электроснабжение будет осуществляться по заранее утвержденному графику.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Аварийные отключения света

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в области продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии. В то же время в отдельных районах Одесской области уже ввели плановые графики, однако охватить ими весь регион пока нет технической возможности. Энергетики призывают жителей рационально пользоваться электроприборами и уменьшать нагрузку на сеть. Проверить, применяются ли в вашем районе аварийные отключения и к какой группе относится дом, можно на сайте оператора системы распределения или с помощью чат-бота - достаточно указать адрес.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе пока не применяют плановые графики отключения электроэнергии. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые зависят от текущего состояния энергосистемы. Энергетики непрерывно работают, чтобы восстановить электроснабжение для максимального количества жителей. Возвращение к четким почасовым графикам возможно уже в ближайшее время - при условии, что оборудование не будет испытывать новых повреждений.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что утром, 20 января РФ атаковала энергообъекты ДТЭК. Также мы писали, что Россия готовит удары по подстанциям АЭС.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации