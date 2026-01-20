Отключение света 21 января: графики по Украине и аварии в Одессе

Ночная улица Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 21 января, во всех регионах Украины будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии и ограничения потребляемой мощности. Самая сложная ситуация сохраняется в Одесской области. Из-за повреждения электросетей в ряде районов, в частности в Одессе, энергетики вынужденно будут применять аварийные отключения света. В тех населенных пунктах, где техническая ситуация позволяет, электроснабжение будет осуществляться по заранее утвержденному графику.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в области продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии. В то же время в отдельных районах Одесской области уже ввели плановые графики, однако охватить ими весь регион пока нет технической возможности. Энергетики призывают жителей рационально пользоваться электроприборами и уменьшать нагрузку на сеть. Проверить, применяются ли в вашем районе аварийные отключения и к какой группе относится дом, можно на сайте оператора системы распределения или с помощью чат-бота - достаточно указать адрес.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе пока не применяют плановые графики отключения электроэнергии. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые зависят от текущего состояния энергосистемы. Энергетики непрерывно работают, чтобы восстановить электроснабжение для максимального количества жителей. Возвращение к четким почасовым графикам возможно уже в ближайшее время - при условии, что оборудование не будет испытывать новых повреждений.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что утром, 20 января РФ атаковала энергообъекты ДТЭК. Также мы писали, что Россия готовит удары по подстанциям АЭС.