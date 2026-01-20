Відключення світла 21 січня: графіки по Україні та аварії в Одесі

Нічна вулиця Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 21 січня, в усіх регіонах України діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження споживаної потужності. Найскладніша ситуація зберігається в Одеській області. Через пошкодження електромереж у низці районів, зокрема в Одесі, енергетики вимушено застосовуватимуть аварійні вимкнення світла. У тих населених пунктах, де технічна ситуація дозволяє, електропостачання здійснюватиметься за заздалегідь затвердженим графіком.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі в області продовжують діяти аварійні відключення електроенергії. Водночас у окремих районах Одещини вже запровадили планові графіки, однак охопити ними весь регіон наразі немає технічної можливості. Енергетики закликають мешканців раціонально користуватися електроприладами та зменшувати навантаження на мережу. Перевірити, чи застосовуються у вашому районі аварійні відключення та до якої групи належить будинок, можна на сайті оператора системи розподілу або за допомогою чат-бота — достатньо вказати адресу.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі наразі не застосовують планові графіки відключення електроенергії. Місто працює в режимі стабілізаційних вимкнень, які залежать від поточного стану енергосистеми. Енергетики безперервно працюють, щоб відновити електропостачання для максимальної кількості мешканців. Повернення до чітких погодинних графіків можливе вже найближчим часом — за умови, що обладнання не зазнаватиме нових пошкоджень.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що зранку, 20 січня РФ атакувала енергооб'єкти ДТЕК. Також ми писали, що Росія готує удари по підстанціях АЕС.