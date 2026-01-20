Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Соцмережі

Головна Одеса Відключення світла в Одесі — як діятимуть графіки завтра

Відключення світла в Одесі — як діятимуть графіки завтра

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 20:46
Відключення світла 21 січня: графіки по Україні та аварії в Одесі
Нічна вулиця Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 21 січня, в усіх регіонах України діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження споживаної потужності. Найскладніша ситуація зберігається в Одеській області. Через пошкодження електромереж у низці районів, зокрема в Одесі, енергетики вимушено застосовуватимуть аварійні вимкнення світла. У тих населених пунктах, де технічна ситуація дозволяє, електропостачання здійснюватиметься за заздалегідь затвердженим графіком.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго. 

Аварійні відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі в області продовжують діяти аварійні відключення електроенергії. Водночас у окремих районах Одещини вже запровадили планові графіки, однак охопити ними весь регіон наразі немає технічної можливості. Енергетики закликають мешканців раціонально користуватися електроприладами та зменшувати навантаження на мережу. Перевірити, чи застосовуються у вашому районі аварійні відключення та до якої групи належить будинок, можна на сайті оператора системи розподілу або за допомогою чат-бота — достатньо вказати адресу.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі наразі не застосовують планові графіки відключення електроенергії. Місто працює в режимі стабілізаційних вимкнень, які залежать від поточного стану енергосистеми. Енергетики безперервно працюють, щоб відновити електропостачання для максимальної кількості мешканців. Повернення до чітких погодинних графіків можливе вже найближчим часом — за умови, що обладнання не зазнаватиме нових пошкоджень.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що зранку, 20 січня РФ атакувала енергооб'єкти ДТЕК. Також ми писали, що Росія готує удари по підстанціях АЕС.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
