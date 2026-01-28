Видео
Главная Одесса Отключение света в Одессе — какие графики будут завтра

Отключение света в Одессе — какие графики будут завтра

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 20:46
Отключение электроэнергии 29 января: графики и ситуация в Одесской области
Спасо-Преображенский собор ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 29 января, в Украине продолжают действовать почасовые графики отключения электроэнергии и введения ограничений на ее потребление. Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской области, где из-за повреждения электросетей, в частности в Одессе, энергетики прибегают к аварийным отключениям. В районах с более стабильным состоянием сетей электроснабжение будет осуществляться в соответствии с утвержденными графиками.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения света

В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии из-за технических проблем в электросетях. Хотя в отдельных громадах уже введены плановые графики отключений, их полное введение по всему региону пока затруднено из-за сложной ситуации. Энергетики призывают жителей ответственно пользоваться электроприборами и максимально снижать нагрузку на сеть. Для проверки актуального состояния электроснабжения и информации о принадлежности вашего дома к определенной зоне отключений рекомендуется использовать официальный сайт оператора системы распределения или специальный чат-бот.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе пока не осуществляют плановых отключений электроэнергии. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые регулируются в зависимости от текущего состояния энергосистемы в реальном времени. Энергетики постоянно проводят ремонт поврежденных линий, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение для жителей. При отсутствии новых аварий в ближайшее время планируется возвращение к четко определенным почасовым графикам отключений.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области построят ветровую станцию, которая станет дополнительным источником генерации света. Также мы писали о том, какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
