Отключение электроэнергии 29 января: графики и ситуация в Одесской области

Отключение света в Одессе — какие графики будут завтра
В четверг, 29 января, в Украине продолжают действовать почасовые графики отключения электроэнергии и введения ограничений на ее потребление. Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской области, где из-за повреждения электросетей, в частности в Одессе, энергетики прибегают к аварийным отключениям. В районах с более стабильным состоянием сетей электроснабжение будет осуществляться в соответствии с утвержденными графиками.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии из-за технических проблем в электросетях. Хотя в отдельных громадах уже введены плановые графики отключений, их полное введение по всему региону пока затруднено из-за сложной ситуации. Энергетики призывают жителей ответственно пользоваться электроприборами и максимально снижать нагрузку на сеть. Для проверки актуального состояния электроснабжения и информации о принадлежности вашего дома к определенной зоне отключений рекомендуется использовать официальный сайт оператора системы распределения или специальный чат-бот.
Графики отключения света в Одессе
В Одессе пока не осуществляют плановых отключений электроэнергии. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые регулируются в зависимости от текущего состояния энергосистемы в реальном времени. Энергетики постоянно проводят ремонт поврежденных линий, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение для жителей. При отсутствии новых аварий в ближайшее время планируется возвращение к четко определенным почасовым графикам отключений.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
