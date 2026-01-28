Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вимкнення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

Вимкнення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 20:46
Відключення електроенергії 29 січня: графіки та ситуація в Одеській області
Спасо-Преображенський собор вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 29 січня, в Україні продовжують діяти погодинні графіки відключення електроенергії та введення обмежень на її споживання. Найскладніша ситуація спостерігається в Одеській області, де через пошкодження електромереж, зокрема в Одесі, енергетики вдаються до аварійних відключень. У районах із більш стабільним станом мереж електропостачання буде здійснюватися відповідно до затверджених графіків.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.  

Реклама
Читайте також:

Аварійні відключення світла

В Одеській області тривають аварійні відключення електроенергії через технічні проблеми в електромережах. Хоча в окремих громадах вже введені планові графіки вимкнень, їх повне запровадження по всьому регіону поки що утруднене через складну ситуацію. Енергетики закликають жителів відповідально користуватися електроприладами та максимально знижувати навантаження на мережу. Для перевірки актуального стану електропостачання та інформації про належність вашого будинку до певної зони відключень рекомендується використовувати офіційний сайт оператора системи розподілу або спеціальний чат-бот.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі наразі не здійснюють планових відключень електроенергії. Місто працює у режимі стабілізаційних вимкнень, які регулюються залежно від поточного стану енергосистеми в реальному часі. Енергетики постійно проводять ремонт пошкоджених ліній, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання для мешканців. За відсутності нових аварій найближчим часом планується повернення до чітко визначених погодинних графіків відключень.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Одещині збудують вітрову станцію, яка стане додатковим джерелом генерації світла. Також ми писали про те, яка зараз ситуація в енергосистемі України.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації