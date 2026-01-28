Відключення електроенергії 29 січня: графіки та ситуація в Одеській області

Спасо-Преображенський собор вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 29 січня, в Україні продовжують діяти погодинні графіки відключення електроенергії та введення обмежень на її споживання. Найскладніша ситуація спостерігається в Одеській області, де через пошкодження електромереж, зокрема в Одесі, енергетики вдаються до аварійних відключень. У районах із більш стабільним станом мереж електропостачання буде здійснюватися відповідно до затверджених графіків.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

В Одеській області тривають аварійні відключення електроенергії через технічні проблеми в електромережах. Хоча в окремих громадах вже введені планові графіки вимкнень, їх повне запровадження по всьому регіону поки що утруднене через складну ситуацію. Енергетики закликають жителів відповідально користуватися електроприладами та максимально знижувати навантаження на мережу. Для перевірки актуального стану електропостачання та інформації про належність вашого будинку до певної зони відключень рекомендується використовувати офіційний сайт оператора системи розподілу або спеціальний чат-бот.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі наразі не здійснюють планових відключень електроенергії. Місто працює у режимі стабілізаційних вимкнень, які регулюються залежно від поточного стану енергосистеми в реальному часі. Енергетики постійно проводять ремонт пошкоджених ліній, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання для мешканців. За відсутності нових аварій найближчим часом планується повернення до чітко визначених погодинних графіків відключень.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

