Временное отключение водоснабжения в Одессе 3 декабря из-за ремонта

В среду, 3 декабря, в части Одессы и области временно отсутствует водоснабжение из-за ремонтных работ на водосетях. Восстановление подачи ожидается к ночи. Жителям советуют заранее сделать необходимые запасы.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одесской области

Без воды остались такие адреса:

ж/м Черноморка,

11 жилой массив,

с. Царское,

Красный хутор.

Отключение до 18:00.

с. Маяки,

с. Надлиманское,

с. Николаевка,

с. Калаглия,

пгт. Овидиополь,

с. Роксоланы,

с. Каролино-Бугаз,

пгт. Затока,

Тирас СК г. Беляевка,

пгт. Гудок,

пгт. Мелиоратор,

Днестр (г. Беляевка).

Отключение до 23:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

