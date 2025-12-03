Временное отключение водоснабжения в Одессе 3 декабря из-за ремонта

Отключение воды в Одессе и области — какие сроки
В среду, 3 декабря, в части Одессы и области временно отсутствует водоснабжение из-за ремонтных работ на водосетях. Восстановление подачи ожидается к ночи. Жителям советуют заранее сделать необходимые запасы.
Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одесской области
Без воды остались такие адреса:
- ж/м Черноморка,
- 11 жилой массив,
- с. Царское,
- Красный хутор.
Отключение до 18:00.
- с. Маяки,
- с. Надлиманское,
- с. Николаевка,
- с. Калаглия,
- пгт. Овидиополь,
- с. Роксоланы,
- с. Каролино-Бугаз,
- пгт. Затока,
- Тирас СК г. Беляевка,
- пгт. Гудок,
- пгт. Мелиоратор,
- Днестр (г. Беляевка).
Отключение до 23:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
